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法國羽球公開賽／王子維逆轉去年冠軍Christie　挺進男單16強

▲台灣「羽球王子」王子維在法國羽球公開賽晉級男單16強。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「羽球王子」王子維在法國羽球公開賽晉級男單16強。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

超級750系列法國羽球公開賽男單賽事，「羽球王子」王子維在今（6）日凌晨上演逆轉秀，以12：21、23：21、21：17擊敗世界排名第9的印尼名將Jonatan Christie，成功闖進男單16強，終結了Christie的衛冕希望。王子維在這次法國羽球公開賽，沒有遇到遭竊風波，但他卻克服傷痛，找到過去「王子維」的身手。

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目前世界排名第27的王子維，上週在德國公開賽因傷提前退賽。經過短暫的調整與恢復，他重返賽場，並在法國公開賽對戰去年冠軍得主Christie。

第一局Christie先以11：3領先進入技術暫停，徹底壓制王子維，順利拿下首局。不過，王子維在第二局狀態回穩，雙方激戰互相拉鋸，雖然王子維一度錯失3個局點，但最終他成功把握住第4個局點，以23：21驚險拿下，也成功將戰線延長。

▲台灣「羽球王子」王子維在法國羽球公開賽晉級男單16強。（圖／奧會提供）
▲台灣「羽球王子」王子維在法國羽球公開賽晉級男單16強。（圖／奧會提供）
決勝局中，王子維在6：6後發力連下7分，雖然Christie開始追分，甚至還化解4個賽末點，但王子維技高一籌頂住壓力，最終在耗時74分鐘的比賽中，以21：17逆轉奪勝。王子維順利晉級16強後，下一戰將對上世界球王安賽龍（Viktor Axelsen），將是一場硬仗。

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