又嗆記者！被問中國兩會未提「和平統一」　馮世寬：我不是政論家

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立院外交及國防委員會今日邀請國軍退除役官兵輔導委員會報告業務概況。馮世寬會前接受媒體聯訪時，被詢問關於中國兩會的議題，馮世寬回應說，「我不是政論家」，這幾天退輔會加班忙著處理委員對於資料的需求，根本沒有時間去管這些事情，但是大家要有信心，國家有能力，會好好處理這個事情，不要懷疑好不好？
馮世寬直言，「不要從中又發生什麼事情，風息，浪自然就平息了」，他呼籲媒體對這個事情不要那樣猜測、報導，事情不會擴大到這個樣子；憑良心講，新聞當然有力量，能夠推動雙方的和諧，用更好的態度處理，但他覺得最重要的事情是，還是要聽官方到底怎麼講，這樣新聞也好做，也不會誤導大眾。
針對媒體詢問，今年退輔會將訪問哪些國家？馮世寬聽聞後不悅表示，「中共對我們的打壓還不夠嗎？你還要問這個問題？」他批評，中共現在知道了，退輔會的訪問國了就禁止，這不是增加困難度嗎？這種問題也好意思在這裡問？
馮世寬強調，他不是責怪記者，但大家要有共識，在國際上，我國受到這麼多的限制，埋頭努力都不夠了，還要告訴人家要去哪裡訪問？
去年中旬，馮世寬到立法院外交及國防委員會備詢時，會前媒體詢問，「志願役軍人都留不住，是不是退撫制度需要修改？」引發馮世寬動怒大罵，「你怎麼知道留不住？不要問這種問題」。