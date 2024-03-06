內閣點將／賴清德新閣揆？沈榮津呼聲高 國防部長520後恐下台
準總統賴清德520交接前夕，內閣名單滿天飛，新任閣揆除了總統府祕書長林佳龍、前文化部長鄭麗君被點名外，呼聲最高的是行政院前副院長沈榮津。傳賴清德有意刻意淡化新閣揆的政治色彩，朝財經方向思考，開始佈局「經濟內閣」。而沈榮津基層出身，專業背景，曾在前行政院長蘇貞昌任內擔任過副院長，在賴清德行政院長任內則是出任經濟部長，沈曾與賴清德共事過，自然成為最佳人選。
政治中心／台北報導
賴清德上任後人事布局，引發外界關注，其中在被點名的閣揆名單中，林佳龍、高雄市長陳其邁、鄭麗君、沈榮津都被點名；傳出賴清德近期已展開內閣布局諮詢作業，但還未敲定最後名單，黨內預料，名單不會這麼快對外宣布。
除新閣揆外，國防部以及國安局也被視為賴清德可能屬意自己人馬的部會；國防部長邱國正在賴清德擔任行政院長時，曾因年金改革立場不同而有所芥蒂，傳出賴清德在考量「外部因素」後，新內閣名單中，邱將不再擔任部長。政壇人士指出，出身陸軍的邱國正，抱持著大陸軍主義思想，而這種戰略思考，與美國人對兩岸間的戰略想像格格不入。
在新任國防部長人選上，原為海軍的前參謀總長李喜明、總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光呼聲高，兩人均有不對稱作戰思維，符合美方戰略需求。
不過，對於新內閣名單，民進黨表示，相關訊息實屬無中生有，民進黨黨務會議不曾針對新內閣人事有過任何討論，更遑論封口令，報導名單與內容純然臆測並非事實，人事進展將循正式管道公開發布。