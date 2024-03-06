不只FB當機！專家曬「48平台故障回報」 眾揪1亮點笑：你也在啊
Meta公司旗下FB（facebook）、Instagram、Threads、YouTube等多個網站，昨（5）日深夜11時20分許無預警出現當機狀況，許多用戶帳號被登出，災情影響全球。對此，前台北市市政顧問、和沛科技創辦人翟本喬事發後曬出48個平台的回報圖，透露這起當機事件是全面性的，雖然特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）發文開酸Meta，但其實X也在回報名單中，引來不少網友噗哧一笑，不過儘管各家波型類似，尺度卻差很多。
記者賴禹妡／綜合報導
翟本喬6日凌晨12時在臉書發文，他表示剛剛的大當機是「全面性的」，不只IG、FB、Threads等Meta旗下社群軟體，其實包含AWS、Google、GMail、YT、Twitter/X、Discord、WhatsApp、Twitter/X等，甚至是Pokemon及LoL在同一時間都有大量回報。
而翟本喬根據當機追蹤網站「DownDetector.com」顯示的數據發現，各平台雖然都有當機回報，但別家都只有幾百到1、2千，Meta旗下則是幾萬至幾十萬，讓他直呼「各家波形相似，但尺度差很多」。
對此，網友們紛紛在貼文下方留言，「推測有網路的基礎設施壞掉」、「還以為要開始戰爭了」、「怎麼連X都有」。也有人回報其他災情，「福斯全球車輛登錄系統也連不上，修車修不出來，我猜應該是在AWS上一起掛吧」。