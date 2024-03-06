小鬼妹婿KTV包廂遭毆！修杰楷、王柏傑護友掛彩 事件始末一次看
本月6日清晨，藝人修杰楷、王柏傑，傳出於錢櫃忠孝店發生衝突，2人遭毆傷紛紛掛彩，據初步了解，起因是包廂遭陌生人闖入找麻煩，修杰楷、王柏傑於勸架過程中被波及受傷。警方初步釐清，當時修杰楷、王柏傑與林姓友人，也就是已故藝人小鬼黃鴻升的妹婿Sam，在搭電梯時，Sam與另一名不認識得陳姓男子發生口角，對方心生不滿到包廂找麻煩，才引發後續一系列爭端，而警方也將現場5人帶回，依違反社會秩序維護法送辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，友人前往錢櫃忠孝店修杰楷慶生，期間，小鬼黃鴻升的妹婿Sam，於搭電梯時與陳男發生口角，陳男心生不滿找上包廂，雙方爆發肢體衝突，修杰楷、王柏傑為了勸架、保護友人，也遭對方毆傷。警方獲報後到場，隨後將涉案5人（陳男一方2人、Sam一方3人）帶回派出所偵訊，經了解，陳男為統促黨成員，而雙方雖都不提告，但警方仍以社維法送辦。
※錢櫃忠孝鬥毆事件始末：
●修杰楷於錢櫃忠孝店慶生，友人王柏傑、小鬼黃鴻升妹婿Sam等多人都到場
●小鬼黃鴻升妹婿Sam，搭電梯時與陳姓男子發生口角，陳男為統促黨成員
●陳男心生不滿，找1名友人到修杰楷包廂打人
●Sam遭陳男等人拖到走廊毆打，修杰楷、王柏傑護友勸架也被波及受傷，王柏傑頭部流血
●警方獲報趕到包廂內，修杰楷、王柏傑的女性友人大聲尖叫有人打架
●警方將涉案5人帶回派出所（陳男等2人、修杰楷、王柏傑及Sam等3人）被依違反社維法送辦
※【NOWnews 今日新聞
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