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FB、IG大當機擴及全球！連白宮都關切了：密切注意惡意網路活動

▲FB、IG等Meta旗下服務昨晚出現大當機，經過兩個多小時搶修，目前已恢復正常。由於影響層面擴及全球，根據路透社報導，白宮發言人表示，白宮國家安全會議密切注意此一事件。（圖／記者周淑萍攝）
▲FB、IG等Meta旗下服務昨晚出現大當機，經過兩個多小時搶修，目前已恢復正常。由於影響層面擴及全球，根據路透社報導，白宮發言人表示，白宮國家安全會議密切注意此一事件。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

昨（5）晚間Meta旗下的FB、IG等社群平台接連發生大當機，許多網友都被強制登出帳號，重新輸入密碼也無法登入。針對全球性的大當機Meta則表示「是技術問題」，經過兩個多小時搶修，目前已恢復正常。由於影響層面擴及全球，根據路透社報導，白宮發言人表示，白宮國家安全會議密切注意此一事件，目前尚不知道有任何特定的惡意網路活動。

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昨晚臉書、IG全球大當機，耗時兩個多小時才陸續恢復，但並非只有Meta出事，前台北市市政顧問翟本喬在臉書上發文表示，參考斷線追蹤網站downdetector . com，認為「大當機是全面性的」。

翟本喬貼出一張當機回報圖，圖中可以看到包含FB、 IG、AWS、Google、Gmail、YouTube、X、Discord、Threads、WhatsApp，甚至 Pokemon 和 LoL 在同一時間世界各地都有大量回報，但別家都只有幾百到幾千，不像 Meta 旗下都是幾萬幾十萬，他提到「各家波型類似，但尺度差很多。」

Meta針對當機事件表示「是技術問題」，經過兩個多小時搶修，目前已恢復正常。由於影響層面擴及全球，根據路透社報導，白宮發言人表示，白宮國家安全會議密切注意此一事件，目前尚不知道有任何特定的惡意網路活動。

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