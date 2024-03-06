王思佳嘗試「超粗野生眉」！挑戰流行惹負評 本人回10字直球對決
藝人王思佳常上節目分享生活點滴，直爽的性格讓她圈粉無數。昨（5）日她在臉書上曬出自拍照，談到自己的獅子座是所有星座裡最優秀的，有別於以往的妝容，王思佳的眉毛嘗試畫上「野生眉」，突破過往的風格，網友則認為「妳很漂亮但不適合野生眉」，王思佳也霸氣回應「妳很可愛但不太會說話」。
記者薛羽彤／綜合報導
王思佳昨日曬出自拍照，寫上「問我什麼星座最優秀？當然是我大獅子，以下獅子+1」，分享自己以獅子座為傲。不過有眼尖網友發現，王思佳的眉毛畫成野生眉，變得更黑更粗，呈現眉毛強烈的毛流感，網友認為不適合，在留言區直呼「妳很漂亮但不適合野生眉」、「這眉我不會欣賞」，王思佳也親自回應「妳很可愛但不太會說話」，網友謙虛表示，「可能我不懂欣賞，但我比較喜歡大頭照平眉的妳」，王思佳則認為自己什麼都可以嘗試，也沒什麼不好。
不過，也有網友對於她畫的眉毛很有感覺，覺得很好看，符合她獅子座的個性，「姐姐的眉毛是今年流行的眉毛好好看喔」、「這眉毛真的有獅子的感覺」，她也大方分享畫野生眉的過程，「我自己的眉毛做角蛋白往上，再用眉膠固定」。
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