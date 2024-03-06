桃機南跑道歲修航班大亂惹民怨 交通部長王國材：對國人非常抱歉
立法委員李昆澤今日稍早在立法院交通委員會質詢表示，桃機南跑道歲修造成大量旅客權益受損，質疑桃機南跑道歲修流程自去年11月開始規劃到今年2月都有相關聯席討論，對象包含航空公司、聯席會、飛航管制單位等，卻直到2/21才發布飛航公告，3/3開始歲修，中間僅間隔11天，「對旅客權益踐踏到這個程度，是否賠償，交通部長和桃機董事長應該道歉」。
記者魏妤庭／台北報導
王國材答詢時對此事公開致歉，除再次強調桃機已經檢討，未來會依照檢討流程處理外，也坦承桃機去年11月開始討論南跑道歲修，但直到2/21發布飛航公告，是否航空公司、民眾都了解，仍有待精進。經檢討後，發布飛航公告應在3個月前，各國飛機到我國飛航情報區，航管沒有管制，就是全部飛進來，空中盤旋比較危險，未來類似歲修，會請班機晚點起飛到台灣飛航情報區。
此外，王國材會前接受媒體採訪提到，桃機跑道歲修流程有精進的地方，跑道歲修是航班很重要的部分，少一條跑道對24小時營運的機場會有很大的影響，這部份桃機已作檢討。另針對國民黨立委指出桃機人事由正副院長交辦一事，則表示，桃機有自己的制度，並非如國民黨立委提到的情況。桃機疫情前的表現很好，疫情中因為機場防疫、商店沒辦法開，接下來會提供好的服務，包含飛機準點、旅客服務。