台大醫學院要回聘狼師？被害人現身泣訴「對最高學府真心失望」

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范雲指出，去年3月和同樣3位被害人在立法院召開記者會，1年後三人要再次出面，她感到非常沉痛，也非常佩服她們的勇氣。並說明去年揭露該名醫師藉由了解商品之名，邀請多位女性業務至居酒屋聚餐，疑似藉機下藥後帶至汽車旅館性侵害。
事後台大醫院於去年6月向該名醫師提起倫理調查，最後判定其違反醫師倫理規範、醫界倫理紀律宣言，違背專業醫師形象、職業道德及社會大眾對醫師之期待，並於同年年底，解除其醫師職務。而根據監察院調查報告指出，由於該名醫師教授為台大所聘教授，因此台大醫院將其函報台大，依照相關法規，將由台大教評會進行最後處置。
范雲指出，該名加害人雖於去年12月遭台大停聘接受調查，然而今年1月，台大性騷擾防治委員會卻以「缺乏充分證據」為由，做出性騷擾不成立決議，並將在本周五召開台大校教評會，討論該名醫師所提起的復聘案。
范雲表示，理應守護學生權益的台大，若復聘已被台大醫院判定為違反醫師倫理並解職的狼醫教授，那麼將是婦女節為被害人帶來最諷刺的傷害。
范雲指出，該名加害人作為婦產科教授，已有至少6位女性指證曾遭其侵害，也被醫院依據違反醫師倫理而解職，質疑如此惡劣，怎能繼續擔任教職？校園相較醫院，是一個權力更加不對等的環境，台大繼續聘用這樣的教師，要如何保障學生權益？難道台大及台大醫學院對教師的倫理標準，低於台大醫院對醫師的倫理標準嗎？
此外根據《教師法》規定，教師有行為違反「相關法規」，經學校或有關機關查證屬實，有解聘及終身不得聘任為教師之必要者者，應予解聘，且終身不得聘任為教師。而根據教育部函釋，該條所指「相關法規」，包含教師尊嚴、為人師表的倫理規範、背離社會多數共同之道德標準與善良風俗的法規。
范雲強調，去年12月監委紀惠容已調查此案，並指出台大未依《教師法》及相關函釋積極查處，疏於善盡教師管理及性別事件防治責任，對涉及刑案的教師並未積極進行調查。結果今年台大性騷擾防治委員會，卻作出性騷擾不成立的決議，質這種台大醫院判定違反倫理醫師，卻認還可以繼續於台大醫學院擔任教授？
范雲與3位被害人向台大沉痛喊話，應守護學生權益、維護性平底線，台大教師倫理標準，不應低於台大醫師，呼籲切勿在3月8日召開的教評會決議復聘狼師，否則將成為婦女節最大的諷刺與傷害。