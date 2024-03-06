獨／拒少數總統！翁曉玲修法：總統改兩輪投票　當選至少7百萬票

台大醫學院要回聘狼師？被害人現身泣訴「對最高學府真心失望」

▲范雲陪同3名被害人召開記者會，呼籲台大醫學院切勿回聘狼師任教，否則將成婦女節最大諷刺，被害人更泣訴對台灣最高學府真心失望。（圖／記者陳威叡攝，2024.03.06）
▲范雲陪同3名被害人召開記者會，呼籲台大醫學院切勿回聘狼師任教，否則將成婦女節最大諷刺，被害人更泣訴對台灣最高學府真心失望。（圖／記者陳威叡攝，2024.03.06）

記者陳威叡／台北報導

民進黨立委范雲去年揭露台大醫院一名婦產科教授涉嫌下藥性侵多位藥廠女業務，最後被院方判定違反醫師倫理規範，違背專業醫師形象與職業道德，解除醫師職務，未料卻傳出台大醫學院擬復聘該師擔任教授，對此范雲今（6）日陪同3名被害人召開記者會，喊話台大切勿復聘狼師，否則將成為婦女節前，最荒誕、最諷刺的傷害，被害人更自白表示，對孕育台灣菁英的最高學府感到真心失望。

我是廣告 請繼續往下閱讀
范雲今日偕3位被害人召開記者會，沉痛呼籲台大醫院與台大醫學院，維護生師權益，守護性平底線，不應於3月8日即將召開教評會，復聘已被台大醫院解聘的狼醫教授，切勿成為國際婦女節最大的諷刺。

范雲指出，去年3月和同樣3位被害人在立法院召開記者會，1年後三人要再次出面，她感到非常沉痛，也非常佩服她們的勇氣。並說明去年揭露該名醫師藉由了解商品之名，邀請多位女性業務至居酒屋聚餐，疑似藉機下藥後帶至汽車旅館性侵害。

事後台大醫院於去年6月向該名醫師提起倫理調查，最後判定其違反醫師倫理規範、醫界倫理紀律宣言，違背專業醫師形象、職業道德及社會大眾對醫師之期待，並於同年年底，解除其醫師職務。而根據監察院調查報告指出，由於該名醫師教授為台大所聘教授，因此台大醫院將其函報台大，依照相關法規，將由台大教評會進行最後處置。

范雲指出，該名加害人雖於去年12月遭台大停聘接受調查，然而今年1月，台大性騷擾防治委員會卻以「缺乏充分證據」為由，做出性騷擾不成立決議，並將在本周五召開台大校教評會，討論該名醫師所提起的復聘案。

范雲表示，理應守護學生權益的台大，若復聘已被台大醫院判定為違反醫師倫理並解職的狼醫教授，那麼將是婦女節為被害人帶來最諷刺的傷害。

范雲指出，該名加害人作為婦產科教授，已有至少6位女性指證曾遭其侵害，也被醫院依據違反醫師倫理而解職，質疑如此惡劣，怎能繼續擔任教職？校園相較醫院，是一個權力更加不對等的環境，台大繼續聘用這樣的教師，要如何保障學生權益？難道台大及台大醫學院對教師的倫理標準，低於台大醫院對醫師的倫理標準嗎？

此外根據《教師法》規定，教師有行為違反「相關法規」，經學校或有關機關查證屬實，有解聘及終身不得聘任為教師之必要者者，應予解聘，且終身不得聘任為教師。而根據教育部函釋，該條所指「相關法規」，包含教師尊嚴、為人師表的倫理規範、背離社會多數共同之道德標準與善良風俗的法規。

范雲強調，去年12月監委紀惠容已調查此案，並指出台大未依《教師法》及相關函釋積極查處，疏於善盡教師管理及性別事件防治責任，對涉及刑案的教師並未積極進行調查。結果今年台大性騷擾防治委員會，卻作出性騷擾不成立的決議，質這種台大醫院判定違反倫理醫師，卻認還可以繼續於台大醫學院擔任教授？

范雲與3位被害人向台大沉痛喊話，應守護學生權益、維護性平底線，台大教師倫理標準，不應低於台大醫師，呼籲切勿在3月8日召開的教評會決議復聘狼師，否則將成為婦女節最大的諷刺與傷害。

藝人秦偉性侵3女！遭判7年8個月　首度申請假釋遭駁回原因曝

前辦公室主任性侵有罪定讞　北市副市長林奕華須連帶賠償123萬

北檢偵辦NONO涉性侵、性騷3女不起訴　高檢署將2案發回續查

恐怖詐騙集團！拘禁「豬仔」毒打凌虐性侵　法官重判首腦13年徒刑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞