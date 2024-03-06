東超／新北國王抵達菲律賓！當地舞團迎接 林書豪戴口罩低調上車
EASL東亞超級聯賽即將在本周決定最終冠軍，來自台灣P.League+職籃聯盟的新北國王隊，由國王華裔球星林書豪領軍，四強戰將和日本B聯盟的千葉噴射機交手。今（6）日國王隊球員、教練團和工作人員也已經於中午12點左右抵迪菲律賓宿霧麥克坦島（Mactan Island），林書豪戴著口罩低調快速上車，當地也準備了盛大的迎賓舞團來歡迎國王隊。
特派記者黃建霖/宿霧報導
爭奪本屆東亞冠軍頭銜資格的4支球隊目前已全部產生，分別是：來自台灣P.League+的新北國王、日本B聯盟的千葉噴射機以及韓國KBL聯賽和東超的雙料衛冕冠軍安養赤紅火箭，以及首爾SK騎士。
這次東超4強國王隊球員名單為：林書豪、李愷諺、林書緯、楊敬敏、簡祐哲、王柏智、蘇士軒、林金榜、洪志善、曼尼高、海登、安尼奎、戴維斯、奧帝。但林書豪雖然在陣容之中，不過他近期飽受左腳足底筋膜傷勢困擾，能否出戰目前還是未定。
菲律賓人一向對於籃球賽事很狂熱，新北國王球員抵達之後受到熱烈歡迎，東超主辦方也很用心，安排了當地舞團跳舞歡迎他們來到麥克坦島，展現菲律賓人熱情的一面。
舉辦東超終極四強賽的場館是位於菲律賓宿霧市的拉普拉普灌籃圓頂體育館（Lapu-Lapu Hoops Dome）。按照預定賽程將進行4場淘汰賽，其中，2場準決賽的舉辦時間是3月8日，季軍戰和冠軍戰則是在3月10日。
終極四強賽的最後贏家將獲得100萬美元的冠軍獎金，亞軍獎金是50萬美元，季軍25萬美元。今天新北國王也已經抵達菲律賓度假島嶼麥克坦（Mactan），準備開始備戰。
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