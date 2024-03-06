長榮航空插旗四國！松山愛媛復航　每週126班直飛日本9大航點

我是廣告 請繼續往下閱讀
長榮航空於桃園國際機場舉辦「長榮航空．即刻愛媛」活動，現場以愛媛縣吉祥物「蜜柑狗狗」作為候機室主題佈置，也設計一系列精彩互動遊戲，包括蜜柑狗狗主題背板拍照打卡、松山市六大景點合照換好禮，更推出「安心速送大挑戰」遊戲，只要將行李箱推至「任務完成區」，即可獲得長榮航空LOGO商品。
長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空與愛媛松山的緣分深厚，2017年起開始於賞櫻、賞楓旺季推出包機服務，2019年7月18日起提供定期航班服務，疫情期間受影響而短暫停飛。今年是台北市與松山市簽署友好交流協定的10週年，多年來兩個城市持續透過觀光旅遊及文化交流相互學習，希望藉由長榮航空便利的直飛航班，讓兩地的觀光產業及商務往來更加蓬勃發展。
愛媛縣廳為歡迎長榮航空飛航愛媛松山，特別於愛媛機場舉辦慶祝儀式，由中村時廣知事與孫嘉明共同主持，邀請台北駐大阪經濟文化辦事處副處長陳振宗、台灣觀光協會大阪事務所長洪維良、愛媛縣議會議長高山康人等貴賓到場，共同拉彩球慶祝。
中村時廣知事表示，愛媛縣廳非常感謝長榮航空充分理解愛媛縣的心意並決定復航愛媛-松山航線，會持續加強縣內觀光資源，吸引外國旅客來訪愛媛縣，並同步推廣日本旅客出境到海外旅遊；今後愛媛縣廳也將攜手業者共同努力，推動愛媛松山機場國際航線發展。
中村時廣知事會後接受採訪時還清唱一段愛拚才會贏，並分享他來台與捷安特創辦人劉金標一起騎自行車的經驗，他提到，愛媛縣政府會持續促進外國旅客來訪和日本旅客出國上展開各式策略。例如3月15日至17日，將在台北松山文創園區4號倉庫舉辦大 愛媛展活動，宣傳愛媛的觀光景點與美食的魅力，3月16日當天他本人也會到現場推廣愛媛的自行車、鯛魚飯等。
長榮航空桃園－愛媛松山航線以空中巴士A321-200機型飛航，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，目前長榮航空共直飛日本九大航點，包括愛媛松山、東京成田、東京羽田、大阪、札幌、福岡、沖繩、小松以及仙台，提供台灣出發12條航線，每週126班飛航服務。