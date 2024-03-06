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MLB／大谷翔平跟Trout「兄弟情」相擁！球迷感動：「內心好激動」

▲洛杉磯道奇隊日籍「二刀流」好手大谷翔平，去年離開天使隊球團，就沒有再跟前隊友見面，不過春訓熱身賽，道奇隊跟天使隊今（6）日交手，大谷翔平賽前跟好兄弟「神鱒」Mike Trout相見歡，還跟水原一平翻譯，以及前隊友示意問好。（圖／MLB官方推特）
▲洛杉磯道奇隊日籍「二刀流」好手大谷翔平，去年離開天使隊球團，就沒有再跟前隊友見面，不過春訓熱身賽，道奇隊跟天使隊今（6）日交手，大谷翔平賽前跟好兄弟「神鱒」Mike Trout相見歡，還跟水原一平翻譯，以及前隊友示意問好。（圖／MLB官方推特）

記者吳政紘/綜合報導

道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平在今（6）日出戰老東家天使隊，這也是他結婚後首度跟天使隊友碰面，其中最重要的就是跟「神鱒」MikeTrout見面，兩人過去不但棒次相連，還多場都在同場開轟，大谷翔平不但跟他有私交，兩人感情就像兄弟一樣，看到大谷跟Trout的合照，不少球迷也留言「好懷念」、「內心好激動」，紛紛讚嘆兩人合影。

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大谷在比賽前就特別意識到要跟天使隊對決，而從2018年就開始在天使隊打拚，Trout就像是老大哥一樣照顧大谷翔平，這也是兩人自轉隊後，第一次在公開場合見面，也有5個月之久。

▲洛杉磯道奇隊日籍「二刀流」好手大谷翔平，去年離開天使隊球團，就沒有再跟前隊友見面，不過春訓熱身賽，道奇隊跟天使隊今（6）日交手，大谷翔平賽前跟好兄弟「神鱒」Mike Trout相見歡，還跟水原一平翻譯，以及前隊友示意問好。（圖／MLB官方推特）
▲洛杉磯道奇隊日籍「二刀流」好手大谷翔平，去年離開天使隊球團，就沒有再跟前隊友見面，不過春訓熱身賽，道奇隊跟天使隊今（6）日交手，大谷翔平賽前跟好兄弟「神鱒」Mike Trout相見歡，還跟水原一平翻譯，以及前隊友示意問好。（圖／MLB官方推特）

大谷跟Trout的「合體」，被稱為「Troutani」，很多日本球迷都會特別標記這樣的標籤，在推特、IG上特別Tag。日本媒體抓到兩人合影的瞬間，放在網路上，並且還有「速報」。球迷也寫下「很感動」、「內心好激動」、「就算變了球隊，兩人的連結沒有更改。」等。

▲洛杉磯道奇隊日籍「二刀流」好手大谷翔平，去年離開天使隊球團，就沒有再跟前隊友見面，不過春訓熱身賽，道奇隊跟天使隊今（6）日交手，大谷翔平賽前跟好兄弟「神鱒」Mike Trout相見歡，還跟水原一平翻譯，以及前隊友示意問好。（圖／MLB官方推特）
▲洛杉磯道奇隊日籍「二刀流」好手大谷翔平，去年離開天使隊球團，就沒有再跟前隊友見面，不過春訓熱身賽，道奇隊跟天使隊今（6）日交手，大谷翔平賽前跟好兄弟「神鱒」Mike Trout相見歡，還跟水原一平翻譯，以及前隊友示意問好。（圖／MLB官方推特）

大谷在去年簽下10年7億（約220億台幣）的天價合約，但是每年實際才領200萬美元，就是為了要幫道奇隊節省薪資空間，但後續的支付問題，也成為天使隊無法跟他續簽的主因。

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