MLB／大谷翔平跟Trout「兄弟情」相擁！球迷感動：「內心好激動」
道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平在今（6）日出戰老東家天使隊，這也是他結婚後首度跟天使隊友碰面，其中最重要的就是跟「神鱒」MikeTrout見面，兩人過去不但棒次相連，還多場都在同場開轟，大谷翔平不但跟他有私交，兩人感情就像兄弟一樣，看到大谷跟Trout的合照，不少球迷也留言「好懷念」、「內心好激動」，紛紛讚嘆兩人合影。
記者吳政紘/綜合報導
大谷在比賽前就特別意識到要跟天使隊對決，而從2018年就開始在天使隊打拚，Trout就像是老大哥一樣照顧大谷翔平，這也是兩人自轉隊後，第一次在公開場合見面，也有5個月之久。
大谷跟Trout的「合體」，被稱為「Troutani」，很多日本球迷都會特別標記這樣的標籤，在推特、IG上特別Tag。日本媒體抓到兩人合影的瞬間，放在網路上，並且還有「速報」。球迷也寫下「很感動」、「內心好激動」、「就算變了球隊，兩人的連結沒有更改。」等。
大谷在去年簽下10年7億（約220億台幣）的天價合約，但是每年實際才領200萬美元，就是為了要幫道奇隊節省薪資空間，但後續的支付問題，也成為天使隊無法跟他續簽的主因。
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