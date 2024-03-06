NBA／「矮湯」Isaiah Thomas還沒放棄！加盟爵士G聯盟球隊等機會
前明星控衛「矮湯」Isaiah Thomas，自從2021-22賽季後就未能在NBA賽場上亮相，但他對於重返聯盟的渴望從未停止。近日，《The Athletic》記者Shams Charania透露，Thomas即將加盟猶他爵士隊G聯盟附屬的鹽湖城明星隊，意味著他跨出重返NBA的第一步。
記者路皓惟/綜合報導
Charania指出，35歲的Thomas期望在賽季尾聲加入一支NBA球隊，這次加盟G聯盟無疑為他提供了一個展示自己的舞台。自2021-22賽季以來，Thomas曾效力洛杉磯湖人、達拉斯獨行俠和夏洛特黃蜂，一共出賽22場比賽。此後甚至傳出Thomas曾與台灣職籃球隊接觸。
作為2011年NBA選秀的「末位秀」，Thomas克服身高先天劣勢，在NBA證明自己的能耐，尤其是2016-17賽季，他以每場平均28.9分和5.9次助攻的驚人表現，不僅帶領波士頓塞爾提克殺進東區決賽，更在MVP投票中排名第5，並入選年度第二隊。
隨著被交易到克利夫蘭騎士隊，以及後續的傷病困擾，Thomas的職業生涯遭遇瓶頸，自2017-18賽季之後，他從未一季出場場次超過40場，最終慢慢淡出NBA賽場。
Thomas加盟G聯盟鹽湖城明星隊，開啟重返NBA的第一步，這位擁有11年經驗的資深老將，有機會再度重回球迷的視線。目前猶他爵士戰績排在西區第11位，落後金州勇士5場勝差。
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