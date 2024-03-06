「台南號」問鼎東京食品展 黃偉哲率業者力推台南好物
台南市長黃偉哲率領多家台南在地優秀的多家農漁會、加工廠、食品業、伴手禮業者，集結成「台南號」參加東京國際食品展，推出多達80種以上的優質產品，瞄準日本與海外消費者，黃偉哲也在出席台灣館開幕儀式時力推台南最夯的好產品，駐日謝長廷也特別在開幕式後來到台南攤位，試吃許多款產品，大呼美味，為台南好物產的品質掛保證。
記者郭俊暉／台南報導
黃偉哲除介紹台南優質農特產品外，也期盼大家想到台南的時候，不要只想到台積電，事實上今年是台南400年，在紀念台南400年歷史的同時，台南也把最好的鳳梨、芒果、文旦、芝麻、蝴蝶蘭等非常多的農產品與加工品推薦給大家，他強調，日本是非常重視食安的國家，因此台南也拿出最好的東西分享給最好的消費者。
對於這次的參展黃偉哲認為，台南盛產的農漁特產及花卉，每年參與東京食品展都非常受到日本及海外買家肯定，再再顯示台南以團體合作方式，主動走向世界行銷台南的方向是正確的，而台南憑藉豐富的農產資源、優質的農產品以及完善的產業鏈，積極參與這次展覽，不僅是將台南農產品推向國際舞台的一次絕佳機會，也是與國際買家進行深入合作的重要契機。
延續去年參展的氣勢，黃偉哲也強調，這次台南市繼續推出更多不同類型的優質產品，包括鮮果、果乾、漁類水產品、冷凍產品、果乾、加工品、各式伴手禮還有花卉，且攤位規模也變大許多，希望透過此次參展，讓更多海外消費者認識台南多元的優質產品，帶來更多的外銷訂單，幫助在地農漁民和業者生計。