伊能靜兒小哈利前衛穿搭沒關褲頭！全英文受訪 有禮談吐粉絲狂讚
「小哈利」庾恩利是藝人哈林庾澄慶與伊能靜的兒子，以3年的時間讀完紐約大學4年課程，近日他出席巴黎時裝周活動，在街頭接受訪問，不僅以流暢的英語應對問答，大方又有禮貌的談吐，立即成為關注的焦點。
記者吳雨婕／綜合報導
庾恩利身穿藍色羽絨外套，內搭黑色短上衣，露出一小段腰身，下半身是低腰長褲，還刻意沒扣好扣子，露出一截內褲褲頭。而臉部的妝容部分，則是以黃色、橘色為基底大面積上色，眼尾則是加上了藍色點綴，讓眼神更加深邃。受訪時，庾恩利以英文提到由於在試裝時遲到了2小時，只能以現場有的服裝做搭配，成為現在大家看到的樣子，他不忘反問採訪者：「效果還不錯吧？」對方也給予高度肯定。
庾恩利從小就有藝術天分，也時常穿女裝，前衛造型一直都是外界討論的焦點，日前他接受訪問時，提到會穿女裝的原因，「我覺得女裝對我來說，就是演出一場秀的感覺，美的衣服我都想穿」，認為選擇穿什麼服裝，完全取決於當下的情境與感受，直言「穿女裝」有如參與一場表演，成熟言論被許多人狂讚。
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