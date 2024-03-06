「姊姊、姐姐」用法差異驚呆29萬人！眾見注音更意外：全部搞錯
中文博大精深，就連台灣人都會被搞混！益智節目《全民星攻略》日前一道題目，詢問「姊姊」與「姐姐」的差異及用法，該片段引起29萬人熱議，不少人直呼被考倒。而「姊姊」不但和「姐姐」意思不同，注音為「ㄗˇ˙ㄗ」也令許多人訝異。
記者賴禹妡／綜合報導
節目《全明星攻略》近日播出集數，裡頭一個問題引發討論，「根據教育部辭典的解釋，如果要稱一般沒有血緣關係，比自己年長的女性，用哪個字較正確？」選項則有「姊姊」、「姐姐」。
問題一出，就讓全場發出驚呼聲，當時作答來賓選擇「姊姊」為答案，最終顯示回答錯誤，正解為「姐姐」。主持人蔡尚樺解釋，姊姊需用在有親屬關係的女性上，例如「家姊」、「親姊姊」，姐姐則是對外面女性的通稱，像是稱呼非血親長輩、同事，就是用「姐」字。
「姊姊」、「姐姐」差異驚呆29萬人！冷知識意外爆紅
臉書粉專「我牛粉我驕傲」分享該片段，並寫下「你用對了嗎？幫大家瞭解一下兩個ㄐㄧㄝˇ的差別」，讓這則冷知識意外爆紅，吸引超過23萬人前來朝聖，觸及人數更超過了29萬人，讓他忍不住笑喊：「目前有29萬人現在才知道。」
「姊姊」、「姐姐」差異教育部解釋曝光！注音也超意外
而根據教育部重編國語辭典修訂本指出，「姊姊」雖讀音為「ㄐㄧㄝˇ˙ㄐㄧㄝ」，但注音卻是「ㄗˇ˙ㄗ」，釋義為對親戚中年長於自己的同輩女性的稱呼，也作「姐姐」。「姐姐」的釋義則是對一般年長於自己的女子的尊稱；男子對妻子或所狎女子的暱稱；舊時父母稱女兒；以及婢女稱謂。