特企／《尼爾》交響音樂會6/1登北流　原創團隊將訪台演出

《NieR：Orchestra Concert 12024 [ the end of data ] 》是由美國AWR Music Productions 攜手日本尼爾遊戲開發商 SQUARE ENIX 重磅推出的最新音樂會主題。於今（2024）年 1 月 24 日開始巡演，經主辦單位54 Entertainment大力爭取，就目前公開資訊，台灣為繼曼谷後的第二個「亞洲巡演」國家，並為「亞洲首場」作曲人Keiichi Okabe（岡部啟一）同步出席的巡演重點場次，可見尼爾遊戲開發商對台灣玩家的重視程度。
本場音樂會將由 Eric Roth 指揮長榮交響樂團和台北愛樂合唱團，內容包括《尼爾》系列原創歌手 Emi Evans 和 J'nique Nicole 動人獨唱，以及《尼爾》系列創意總監Yoko Taro（橫尾太郎）和作曲人岡部啟一為此特別製作的高畫質投影動畫。此外，今年的音樂會更加入了橫尾太郎全新撰寫的 2B及 9S 原班人馬英文配音朗讀劇。全心投入讓玩家們身歷其境，盡情享受一晚唯美揪心的視聽饗宴，共同徜徉在無與倫比的《尼爾》宇宙！
《NieR：Orchestra Concert 12024 [ the end of data ] 》將於6月1日晚間7點在臺北流行音樂中心表演廳正式演出。演出後更針對限量VIP粉絲玩家舉辦「合影見面會」，將有創意總監Yoko Taro（橫尾太郎）、製作人Yosuke Saito（齊籐陽介）、指揮家Eric Roth、作曲人Keiichi Okabe（岡部啟一）、原創歌手Emi Evans 和 J'nique Nicole共6位重點原創團隊成員出席。本場音樂會適用成年禮金文化幣，並與ibon售票系統合作提供加購高鐵票85折優惠。
票券於今日中午12點於全台7-Eleven門市ibon機台及ibon售票系統啟售，詳情見ibon售票頁。
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