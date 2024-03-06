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遭富商指控詐財！「酒國昆凌」今現身記者會澄清：付出真誠在交往

▲有「酒國昆凌」之稱的張姓女子，今天澄清表示，自己是以結婚為前提找對象，絕非如對方所述詐財。（圖/資料照）
▲有「酒國昆凌」之稱的張姓女子，今天澄清表示，自己是以結婚為前提找對象，絕非如對方所述詐財。（圖/資料照）

記者陳苾暐/綜合報導

有「酒國昆凌」之稱的張姓女子曾在酒店擔任女公關，多年前還被富商指控騙取千萬，不料近期卻又遭另名台商踢爆詐欺，雖張女原定昨（4）日上午召開記者會說明，但到了時間卻又臨時放鳥，直至今（5）日上午才在同地點現身強調，自己是以結婚為前提找對象，絕非如對方所述詐財。

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據了解，張姓女子前天透過中間人與律師協助，安排昨日上午要在台中市台灣大道一處大樓會議室召開記者會澄清，但是到了時間律師與中間人卻都無法與張女聯絡上，只好對到場的記者表示抱歉，取消記者會；直到昨天稍晚張女才PO文對外表示，因情緒不好吃了很多安眠藥，導致起不了床才因此錯過，同時指出記者會將改在6日上午召開。

今天張女一身運動裝現身，並指出和該名46歲富商是在交友網站上認識，自己也是以結婚為前提，想找尋經濟狀況良好的對象，2人交往約幾個月時間，過程中有正常借貸關係約40萬元左右，絕對沒有騙人錢財，相關證據已交由律師處理。

接者張女表示，希望大家不要認為只要是「小昆凌」講的話都是詐騙，全部都是負面，這幾天感覺被網路霸凌，除了哭以外都不知道該怎麼辦，甚至連家門也不敢出；最後張女再次強調，她與對方交往真誠且付出情感，40萬元是因當時家裡急需用錢才會開口借錢，她也一再表示會全額返還、絕非詐騙，但對方借款後卻接收諸多不實訊息，以致產生誤會，突然訴諸司法、媒體等，令人感到很遺憾。

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