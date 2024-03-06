銀樓黃金牌告價衝8400元新高！要不要跟上「拋金潮」 專家給建議
國際金價持續創新高，飆破2140美元，國內銀樓黃金牌告賣出價也從年前每錢7900元漲至8400元的新高價，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信今（6）日上午接受《NOWnews今日新聞》採訪預估，黃金牌告價有望上看9300元，目前已有很多人詢問賣價，可能這幾天就會再出現「拋金潮」，有些人可能就會先獲利了結，落袋為安，而他過年期間也趁金價跌至2000美元以下，砸百萬買進黃金，如今不到1個月已有雙位數報酬率。
記者顏真真／台北報導
雖然美國經濟數據澆熄市場對美國聯準會（Fed）會提前降息的預期，金價一度回跌，但隨著隨著地緣政治升高，加上美國通膨趨緩，今年6月降息機率仍高，美元不再那麼強勢，金價又開始飆漲，更衝上了2140美元以上的新高價，而國內銀樓黃金牌告賣出價也創史上新高，來到每錢8400元，今日持續在這個價位。
投資黃金已超過40年的台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信，在過年期間也趁金價回落至2000美元以下，砸了百萬買進黃金，當時銀樓黃金牌告賣出價7900元，現在國際金價已來到2140美元，銀樓牌告賣出價也已漲到8400元史上新高，投資報酬率雙位數。
至於現在金價會不會太貴，讓想投資的人卻步？石文信說，目前市場預估國際金價有望上看2280美元，現在才漲到2140美元，還有100多美元的上漲空間，他預估銀樓黃金賣出價也有望上看9300美元。不過，石文信透露，這兩天詢問賣價的人很多，可能這幾天就會再出現「拋金潮」，即便金價還有上漲空間，所謂「落袋為安」，為了安心，有些人可能就會先獲利了結。
外匯投資專家李其展今日受訪時也提到，實體黃金買賣價差很大，還有保存風險可能不見或被偷，因此，就投資來看，並不特別建議買實體黃金，但也因腸煽實體黃金要獲利不容易，因此，他建議，有一定獲利想出售，確實是可以考慮，想賣就賣。