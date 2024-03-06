觀察蔣萬安一年多 黃瀞瑩給這6字評價：讓人沒有期待值
台北市長蔣萬安上任至今已經一年多，民眾黨台北市議員黃瀞瑩今（6）日分享，自己一開始對他的期待是可以做出國民黨中不同於國民黨風格的年輕市長，但這一年還是覺得他「太保守」，從蔣萬安當立委以來到現在當市長，都是「太保守、太小心」，反而讓人沒有期待值。
記者邱新博／台北報導
黃瀞瑩今天到POP Radio「POP撞新聞」節目接受主持人黃暐瀚專訪，被問到對於蔣萬安的評價，黃瀞瑩說，自己在從政前當記者時有採訪到蔣萬安，當時還是他在當律師、還未接任立委的蔣萬安，當時的接觸過程中他並沒有那麼謹慎小心，可能是接任立委、台北市長後，在議會質詢、媒體訪問等，開始有一些包袱。
黃瀞瑩說，他可能覺得第一年必須這樣，但反而讓他「太保守、太小心」，卻反而讓人沒有期待值，在很多議題上也感覺怎麼一直推都推不動。日前在議員強力監督社宅的情況下，蔣萬安終於說出任內要完成7000戶，第一年也編了540戶的規劃設計費預算。
黃瀞瑩表示，「他要做是做得到的」，目前YouBike前30分鐘免費、北市成立青年局，她提到都是國民黨議員在議會保護之下，就可以過了。
至於被問及2026的台北市長選舉，是否就交由立委黃珊珊出戰？？黃瀞瑩回應「目前黨的規劃確實是這樣」，過年期間也陪黃珊珊走一圈士林北投的宮廟、其他議員也有陪黃珊珊去台北市的各宮廟走走，確實加溫效果不錯。