徐乃麟、曾國城「後台被2女星打屁股」！10秒影片曝光 萬人震驚
徐乃麟、曾國城幾乎同期入行，在綜藝圈的資歷和交情超過30年，是最佳工作搭檔也情同家人，近日一段曾國城與徐乃麟在自家節目《天才衝衝衝》後台影片曝光，兩位大哥級主持人和4名女星玩開，甚至被打屁股，藝人和網友看完相當震驚，不到1天吸引1.5萬人按讚。
記者楊穎軒／綜合報導
焦凡凡昨（5）日在IG上傳一支Reels（內鍵趣味短片功能），只見她和徐凱希、籃籃、巫苡萱排成一列，曾國城與徐乃麟突然從後方冒出，探頭探腦，接著4位女星同步甩頭髮，下一個畫面頗衝擊，徐乃麟趴在沙發吃零食，焦凡凡作勢拍打他的臀部，曾國城則跪在地上吃便當，徐凱希同樣做出揮打屁股的動作。：「放完年假先瘋了！不可能打乃哥城哥屁股欸！」
影片一上架，焦凡凡男友婁峻碩驚嚇表示：「到底怎麼有辦法把兩位哥搞成這樣...」徐乃麟兒子徐新洋問：「說好的敬老尊賢呢？」焦凡凡自首並謝罪：「我怎麼能打乃哥屁股！我先跪？」網友全笑翻：「我傻眼」、「這影片等級太高」、「乃哥、城哥好配合」、「為什麼他們會肯拍？」
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