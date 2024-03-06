基隆市送電動機車沒人要？4個月僅送出100輛 謝國樑坦言：不滿意
基隆市政府2023年編列3.6億元，去年10月開辦受理「免費青年電動機車」申請，預計以補助計畫方式，執行贈送1萬2000輛，但迄今已超過4個月，但卻只送出100輛電動機車。藍綠議員昨認為申請條件太嚴苛，影響民眾申請意願，基隆市長謝國樑也坦言，只送出1百輛確實讓人不滿意，會先放寬年齡限制，從原本的78年次以下，放寬到75年次、甚至70年次，未來也將朝每3個月進行滾動式調整。
記者何哲欣／台北報導
基隆市議會昨進行臨時會，針對基隆市政府去年推出的青年公益電動機車方案，要求市府進行報告。但因環保局提供的說明資料不滿一頁A4紙，先遭藍綠議員痛批，議員施偉政痛批，環保局連總共有多少輛電動機車申請、發放的數據都付之闕如，要議員如何監督問政？環保局長馬仲豪答詢時，才承認目前僅發放100輛左右。
民進黨議員張顥瀚說，只有100輛連零頭都不到。民進黨議會黨團總召陳宜也說，平均每月才送20輛，不如轉做其他公益使用。國民黨議員韓世昱說，申請條件過於嚴苛，建議年齡限制及資格條件都要放寬，志工條件也可以修正，讓更多的人參與。
議長童子瑋最後做成決議，市政府應重新檢討電動機車補助政策，針對申請件數成效不彰、條件過於嚴苛和程序複雜等問題，檢視現行政策執行情況，以切實符合市民所需；市府應公布每季受理件數及執行情形，並於下次定期會前向本會提出檢討報告，以確保預算資源有效運用，並達到預期效果。