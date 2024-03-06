婦女節活動不見林襄鬆口氣？「資深龍迷」蔣萬安回應了
味全龍上月26日正式宣布啦啦隊女神林襄重磅加盟，林襄也在個人FB和IG轉發消息，吸引許多名人留言朝聖，包含台北市長蔣萬安，卻也遭網友調侃表示，「市長，太座安了嗎」。台北市政府今（6）日舉辦113年婦女節慶祝活動，味全龍派出應援團參加，但是林襄並未出席，蔣萬安還因此被媒體問「會不會覺得鬆一口氣？」
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安在林襄臉書留言引發熱議，他在上月（27）日表示，他是「亘粉」（蔣萬安妻子石舫亘），是發言人殷偉留的言，蔣萬安笑說，「殷太太應該請發言人好好跟大家交代。」
蔣萬安出席「113年婦女節慶祝活動」，媒體問今天會跟小龍女們相見，但場內沒有見到林襄，會不會覺得鬆一口氣？蔣萬安回說，「為什麼要鬆一口氣？」
記者追問說，因為適時跟女性保持距離，可以符合今天的記者會？蔣萬安說，最重要不管是今天有幾位味全龍的應援團，他們的成員來，還有很多包括公車業者還有民間企業，大家能夠一起響應共同參與，讓社會大眾更加的關注，台北市政府對於女性權益的保障還有性別平等政策的推動，受到更多人的關注，他覺得這個是市府的目的。所以也很希望透過記者會這樣的形式，還有等一下有比較趣味Q&A問答，讓大家了解到性別平等以及性騷擾防治它的重要性。