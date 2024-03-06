台南400！家樂福攜手在地標竿品牌推「台南400慶」好買好優惠

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台南虱目魚養殖面積、產量皆是全國第一，虱目魚肉質細而鮮美，亦有「牛奶魚」之稱，是台南人餐桌上不可或缺的食材。家樂福嚴選與虱目魚養殖達人陳清岳合作，從產地開始全程把關，讓顧客可以輕鬆在家樂福選購到美味營養的虱目魚，家樂福嚴選「冷凍去刺虱目魚肚、冷凍整尾去刺虱目魚、冰鮮虱目魚、冷凍虱目魚皮、冷凍虱目魚柳」限時優惠開賣。
家樂福為歡慶台南400特別走出賣場與在地結合。即日起~3/12家樂福「我家就是咖啡館」，單筆購買指定沖泡茶/沖泡咖啡/沖調飲品，每滿449元送50元現金折價券(單筆最多送100元)。此外，只要在家樂福消費不限金額不限會員，即日起至3/31，持家樂福交易發票（明細）至薩圖爾精品咖啡（總爺店）即享飲品全面8折。
素有美食之都的台南，每個行政區都有其特色美食。家樂福網羅台南美食，包含起源於新化派出所的「所長茶葉蛋」；同樣位在新化地瓜大本營的瓜瓜園地瓜酥，還特別推出「瓜瓜園米乖乖烤地瓜口味」。而家樂福嚴選台南各地知名食材，來自麻豆元旦的麻鑽農坊手工柚子老茶、提到芒果一定會想到的玉井之門愛文芒果乾、白河蓮藕粉、KAKA台南潮蝦餅、100%台灣黃金牛蒡的笑蒡隊台南將軍牛蒡茶，不用繞台南一圈，就能輕鬆品嚐到台南經典特產。
家樂福更攜手台南在地標竿企業共展台南榮耀，統一企業創辦於台南永康，包含科學麵、統一肉燥麵、滿漢大餐等推出最低85折優惠折扣。台塩生技以傳統海鹽起家，用健康好塩製作洗沐用品，配合家樂福台南周有買1送1以及第二件5折優惠。大成食品的經典雞塊、奇美食品更推出新商品特色魚餃，有媽媽味道的台糖冷凍手工水餃系列，黑橋牌的高粱酒香腸等，發跡於台南的知名品牌，在家樂福台南週推出最低8折優惠。另外知名品牌一家人、康乃馨、萬國通路、好室喵、坤成實業都從台南根基出發，共同於家樂福台南周歡慶台南400，推出系列優惠讓民眾感受台南400熱鬧氛圍。
家樂福台南400系列活動超狂送，尋人啟事即日起至3/12，姓名裡有「臺」或「台」或「南」同字者，於家樂福量販店/家樂福超市/家樂福線上購物/家速配，單筆消費不限金額，就有機會獲得紅利點數400萬點。臺南區門市限定加碼抽總價值百萬購物金：即日起至3/12於指定臺南地區門市消費滿400元，即可獲得一次抽獎機會，買越多中獎機率越高。