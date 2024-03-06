柯文哲拋N+1引發反彈 黃瀞瑩說真話了：必經之路但現階段做不到
民眾黨主席柯文哲日前接受專訪時，喊出全國議員席次「N+1」的目標，傳引發黨內反彈。民眾黨台北市議員黃瀞瑩今（6）日表示，「N+1」計劃是民眾黨走向執政的必要之路，但現階段來說，必須要有配票與估票模式，且民眾黨現在的組織、選票能否平均分配給兩個候選人，黨內能否協調兩人合作競選。
記者邱新博／台北報導
黃瀞瑩6日赴《POP撞新聞》接受主持人黃暐瀚專訪，對於柯文哲近日提出「N+1」計劃，要在已有民眾黨議員的選區再多提1人，並開設小草咖啡廳，但前者傳出黨內有雜音，後者則有違反憲法的疑慮。對於N+1計畫，黃瀞瑩表示贊同，並認為這是民眾黨走向執政黨的必要之路，但民眾黨現階段遇到問題是+1的人選問題，其次是組織程度、選票，是否可分配給2名參選人或是更多人，黨中央有沒有辦法協調好兩人合作競選。
如何消彌大家對「N+1」計劃的疑慮？黃瀞瑩坦言「確實是我心中最大的疑問」，她也表示民眾黨不能永遠停在這裡，不可能每一區都1席，「台北市全壘打是首要目標」，但尋覓、培養人才需要時間，黨是否有資源提供給每位議員及縣市黨部？她也直言「目前是沒有看到」。
黃瀞瑩表示2026柯文哲本人不會參選，光環絕對會有差，如何拓展民眾黨的票，在席次上要有成長的空間，應該要規劃黨中央要做協調的角色，「N+1」計劃該怎麼合作？是現階段比較常見的問題，像是合作競選、責任里、配票都有可能，這一兩年可以跟支持者與小草做意見交流。
至於小草咖啡廳，黃瀞瑩說，她有打槍柯文哲，因為成本過高，也跟柯文哲提議，很多小草自己就有開機車行、小吃店等店家，可以形成一個小草的據點，透過這種方式可以讓成本負擔不那麼大，但柯文哲還是有自己的想法。