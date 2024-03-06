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國門好丟臉！桃機二航廈電梯故障要修多久　網酸：還敢請民眾評比

▲網友日前批評，桃機二航廈電梯故障多年未修，還敢請民眾做評比，真不怕丟臉。（圖／翻攝自桃園國際機場臉書）
▲網友日前批評，桃機二航廈電梯故障多年未修，還敢請民眾做評比，真不怕丟臉。（圖／翻攝自桃園國際機場臉書）

記者李琦瑋／綜合報導

桃園機場爭議不斷，除了南跑道歲修造成航班大亂，近期也被質疑國際排名從第13名掉到第82名。就有網友日前在網路上抱怨，第二航廈的電梯故障多年，到底還要修多久，質疑桃機疫情關閉2年在幹嘛，痛批「這樣的機場還敢叫老百姓做評比，也真是不怕丟臉！」

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一名網友在PTT以「二航的電梯到底要修多久？」為題，發文抱怨，從二航機捷出來，只有一台電梯，另一邊在整修，為何可以修那麼久，痛批「好丟臉的國門，聽在機場工作的朋友說，這電梯修很久了」，從機捷出來到另一部電梯有段距離，對拿著大行李、推輪椅娃娃車的旅客，真的很不便。

該網友質疑，疫情關閉那2年，為什麼不修？相對於鄰近國家，像日本成田、羽田機場的電梯很多台又大，反觀桃機二航廈連手扶梯都塞了一堆人和行李，時常卡死，怒轟「到底這樣的機場還敢叫老百姓做評比，也真是不怕丟臉！」

該文一出，引起鄉民附和「非常認同，疫情其它國家在努力時，桃園機場在幹嘛」、「不只航廈內，空側也爛的可以，航廈外牆髒到像廢墟，比東南亞機場還要更舊更髒，國外機組來第一眼看到那麼髒的航廈，跟無腦保守沒效率可言的航管，簡直是第三世界」、「人情味啦， 慢一點比較有味道」、「不只電梯爛，手扶梯那速度也很可悲」

也有人評論「放著空有的地理轉機優勢，有大量的營收可能性，現在航廈落後，停機位連自己國家的飛機都擺不下，根本不用期待其他旅運量的前途了！」

而知名的航空服務調查機構SKYTRAX，在旅客票選全球最佳機場評比中，桃園機場從4年前的第13名掉到第82名，名次落差相當大，近期也遭到批評。

交通部長王國材今天回應，另有一家英國媒體調查全世界機場排名，桃機是排名第9名，SKYTRAX的評比主要是從旅客角度來看整個機場服務，名次掉這麼多，是因為疫情期間有很多商店關閉，目前已持續改進，桃園機場也針對此事再檢討。

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