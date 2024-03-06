FB、IG當機害股價崩跌！「臉書剩老人在用」打臉了 真實排名出爐
FB（facebook）、IG、Threads在昨（5）日深夜11時許大當機，多數用戶都突然被登出，且取得驗證碼改密碼也無法登入，臉書故障導致網路哀鴻遍野，有人以為被盜、有人被登出根本不記得密碼，雖然前後2小時內就恢復正常，不過美股Meta股價也瞬間暴跌2%。對於「臉書都是老人在用」一說，最新數據打臉，臉書在台灣其實比TikTok更受歡迎。
記者黃韻文／綜合報導
Meta旗下臉書FB、Instagram、Threads昨（5）晚深夜大當機，許多用戶使用到一半突然被登出，且之後怎麼取得驗證碼、修改密碼都無法登入，讓不少人驚慌是不是被盜帳號。深夜災情更讓「FB」成為當天最熱門關鍵字，超過50萬次搜尋量。
社群平台爭相競起，除了臉書FB在2008年推出台灣正體版本，開始打入台灣市場深耕至今，近來又有TikTok、Threads崛起，也成為年輕人的新寵，因此開始有了「臉書剩老人在用」的說法，因為第一批註冊臉書的年輕使用者，經過16年都已步入中年。
不過根據最新網路使用者報告《DIGITAL 2024: TAIWAN》分析，截至2024年1月，在過去一年裡，即使Meta只同意「13歲以上」的人註冊使用，但台灣「合格受眾」中就高達79.5%使用Meta。而台灣人最喜愛的社群平台，冠軍是LINE、第2名是IG、第三名則是臉書，狠甩其他社群平台。
該報告統計，台灣民眾平均每天花在社群媒體的時數是1小時59分，若是撇開喜愛度，從最常使用的社群平台來看，依序是LINE、FB臉書、Instagram、Facebook Messenger、
TikTok、X（Twitter）。