台灣「最雷縣市」排行公布！冠軍1年驚見29萬次閃電 台北沒上榜
進入3月的春天開始，天氣變化相當快速，由於大環境有許多天氣系統交互作用，一直到9月都是台灣「閃電、落雷」的好發時期，對此天氣風險公司也分享，在透過高科技「全閃電偵測網」的觀察後，2023年閃電發生次數最多的縣市是「南投縣」，全年發生了近30萬次的閃電，而被認為天氣普遍較差的北台灣，僅新北市排在第4名，台北市甚至沒有上榜。
記者張志浩／綜合報導
2023年閃電發生次數最多的縣市前5名，依序是南投、嘉義、台南、新北、苗栗，其中冠軍南投實際數據為29萬1千次，遙遙領先亞軍嘉義的17萬5千次，天氣風險公司表示，南投、嘉義在內的區域正好是夏季午後熱對流發展最旺盛的位置，夏季午後熱對流對台灣閃電發生數量貢獻最多，其它如鋒面對流、西南氣流對流等所造成的閃電數量，都遠不及熱對流造成的閃電。
天氣風險公司提及，閃電發生的時間也有顯著的集中性，每年閃電都「3月開始增多、5月大幅成長、8月達到高峰、9月開始減少，10月到隔年2月稀少」。若在實際觀察，還會發現有8成以上的閃電，都出現在白天，尤其是中午12點到晚上7點之間，夜間到上午的閃電數量只佔2成，主要原因仍和午後熱對流是否出現有很大關係。
天氣風險公司提醒，閃電落雷對生命財產可能造成直接危害，也預示劇烈天氣接近，民眾如果在戶外聽到雷聲，要盡快進入四面有牆壁的建築物內，並定期檢查家中的避雷設施。暴露於戶外的作業單位，如機場、港口、能源設備、遊憩場所等，都需要有專業的雷擊預警設備或服務，來應對突發的劇烈天氣，保障人員、顧客的安全，並將損害風險降至最低。