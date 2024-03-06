FB、IG怎麼會全球癱瘓大當機！Meta官方回應了：「問題出在這裡」
昨（5）晚間Meta旗下的臉書FB、IG等社群平台發生大當機，許多網友都被強制登出，重新輸入密碼也無法登入，引起全球網友一陣社群恐慌，在約2小時左右的時間修復，面對如此大規模的全球社群癱瘓，《NOWnews》詢問台灣Meta內部人員，官方僅用「技術性問題」來回覆，並沒有多作解釋。
記者周淑萍/綜合報導
針對昨晚的全球大當機事件，Meta修復完成後，昨晚就立即在Threads上看到官方貼文表示，「我們回來了！ 知道有些人之前使用應用程式時遇到了問題，深表歉意，並感謝耐心配合，團隊將迅速解決問題。」
但到底是哪裡出問題，《NOWnews》實際詢問台灣官方人員，Meta官方僅簡短地回應表示：「一項技術性問題，導致大家無法使用一些服務，已經盡快修復。對於受到影響的人，深感抱歉。」僅用「技術性問題」來回覆，並沒有多作解釋。
事實上，這次的當機似乎不單單只有Meta旗下的FB、IG等，Ptt上有不少網友發難，網友同一時間也發現YouTube、Google、Dcard似乎也都有異狀，但應該為小規模的故障，並沒有像Meta大量的災情傳出。