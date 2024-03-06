涮乃葉、肉多多最大對手復活了！499元飽到吐　內行改吃「這間」

FB、IG怎麼會全球癱瘓大當機！Meta官方回應了：「問題出在這裡」

▲昨（5）晚間Meta旗下的臉書FB、IG等社群平台發生大當機，許多網友都被強制登出，稍早Meta官方做出回應，表示為「技術性問題」。（圖／記者周淑萍攝）
▲昨（5）晚間Meta旗下的臉書FB、IG等社群平台發生大當機，許多網友都被強制登出，稍早Meta官方做出回應，表示為「技術性問題」。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

昨（5）晚間Meta旗下的臉書FB、IG等社群平台發生大當機，許多網友都被強制登出，重新輸入密碼也無法登入，引起全球網友一陣社群恐慌，在約2小時左右的時間修復，面對如此大規模的全球社群癱瘓，《NOWnews》詢問台灣Meta內部人員，官方僅用「技術性問題」來回覆，並沒有多作解釋。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對昨晚的全球大當機事件，Meta修復完成後，昨晚就立即在Threads上看到官方貼文表示，「我們回來了！ 知道有些人之前使用應用程式時遇到了問題，深表歉意，並感謝耐心配合，團隊將迅速解決問題。」

▲Meta修復完成後，昨晚就立即在Threads上看到官方貼文表示，「我們回來了！ 知道有些人之前使用應用程式時遇到了問題，深表歉意，並感謝耐心配合，團隊將迅速解決問題。」（圖／翻攝官網）
▲Meta修復完成後，昨晚就立即在Threads上看到官方貼文表示「我們回來了！」（圖／翻攝官網）
但到底是哪裡出問題，《NOWnews》實際詢問台灣官方人員，Meta官方僅簡短地回應表示：「一項技術性問題，導致大家無法使用一些服務，已經盡快修復。對於受到影響的人，深感抱歉。」僅用「技術性問題」來回覆，並沒有多作解釋。

事實上，這次的當機似乎不單單只有Meta旗下的FB、IG等，Ptt上有不少網友發難，網友同一時間也發現YouTube、Google、Dcard似乎也都有異狀，但應該為小規模的故障，並沒有像Meta大量的災情傳出。

FB、IG大當機擴及全球！連白宮都關切了：密切注意惡意網路活動

FB、IG當機害股價崩跌！「臉書剩老人在用」打臉了　真實排名出爐

不只FB當機！專家曬「48平台故障回報」　眾揪1亮點笑：你也在啊

快訊／Meta系統當機修好了！臉書、IG都可登入　發言人回應糗翻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞