日、澳、馬連發重視台海和平聲明 外交部：樂見民主陣營反制威權
台海與兩岸和平成為國際關注重點，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）4日發布聲明表示，已認知到台海和平穩定的重要性，並認為各方都有責任預防衝突，以及坦誠溝通、採取各種保證措施與透明化的重要性。而日本官房長官林芳正5日在記者會中針對中國對台武力威脅表示，日本政府期盼透過對話和平解決台灣問題，並將直接向中國傳達此一立場，對此，外交部均表達誠摯與感謝。
記者邱新博／台北報導
外交部表示，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）於3月4日「第二屆澳洲-馬來西亞年度領袖會議」後發布聯合聲明表示，已認知到台海和平穩定的重要性，並認為各方都有責任預防衝突，以及坦誠溝通、採取各種保證措施與透明化的重要性。外交部對此表示肯定與感謝。
外交部說，我國政府欣見各國關注台海和平穩定，歡迎各國採行確保印太區域和平穩定的行動，並將持續與所有理念相近國家加強交流合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進區域和平、穩定與繁榮。
另外，外交部今天指出，日本官房長官林芳正於3月5日在記者會中針對中國對台武力威脅表示，日本政府期盼透過對話和平解決台灣問題，並將直接向中國傳達此一立場。外交部對於日本政府持續關注台海和平安全，表示高度肯定與歡迎。
林芳正另表示，中國在欠缺公開透明的狀況下急速擴張軍力，已對以規則為基礎的國際秩序構成史上最大的戰略挑戰，並重申台海和平穩定不僅攸關日本安全保障，對國際社會也至關重要，日本將持續與美國等盟友緊密合作以維護台海和平穩定。