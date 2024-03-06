MLB／大谷翔平首度面對天使隊！3打數繳白卷 還被Mike Trout接殺
洛杉磯道奇（MLB）今（6）日在熱身賽交手洛杉磯天使上演「公路大戰」，這也是日籍二刀流球星大谷翔平，轉隊後首度面對老東家，比賽中大谷翔平擔綱第2棒，但在3次打擊中繳出「白卷」沒有安打演出，還吞下2K，本場道奇打線熄火最終以0:4不敵天使。
記者張志宇/綜合報導
首打席大谷翔平面對天使先發Chash Silseth，Chash Silseth僅花了3顆球就將大谷翔平三振出局，隨後來到第3局，天使更換投手Tyler Thomes，大谷翔平同樣被3球三振解決，第3次打擊則是擊出中外野飛球出局，總計3打數無安打，被三振2次，其中一次為揮棒落空被三振，另一次則是看著球進壘遭到三振。
本場道奇打線熄火，全隊僅敲出5安，只有Mookie Betts、Freddie Freeman、Jason Heyward與Chris Okey有安打演出，其中大谷翔平在今3打數都繳「白卷」後，賽後打擊率正好為0.500。
雖道奇先發Bobby Miller主投3局無失分，但天使靠著全場9安，仍在4、5與7局展開攻勢，分別攻下1、2與1分，靠著投手群合力封鎖道奇，終場就以4:0完封道奇。