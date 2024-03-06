拿驗尿杯給謝國樑！綠議員遭起底 荒謬問「沒做過愛女生比較笨」
基隆市東岸商場爭議延燒，引發市長謝國樑與前市長、內政部長林右昌互槓，謝國樑不滿林右昌影射他吸毒，要求道歉否則提告。民進黨基隆市議員張之豪昨在議會質詢時，送驗尿杯給謝國樑，謝國樑直接扔在地上。國民黨立委王鴻薇起底張之豪，批張之豪羞辱謝國樑，毫無下線。
記者何哲欣／台北報導
王鴻薇在臉書說，張之豪脫序演出，過去更是劣跡斑斑，也被基隆市前議員陳薇仲揭露，曾有多種貶低女性行徑，張不僅「愛緊盯著女性胸部看」，2013年甚至曾問她「沒做過愛的女生都比較笨？妳就蠻聰明的」這樣荒誕的言論，素質可見一般，而民進黨派這樣的打手去傷害地方首長，還洋洋得意，更是讓人不可思議。
王鴻薇說，民進黨現在為了呼應林右昌真的是瘋了，林右昌身為內政部長，口不擇言去指涉謝國樑吸毒已經令人髮指，張之豪居然還拿驗尿杯羞辱謝國樑，為了政治護航這些人根本毫無底線，更讓人懷疑，當全案都進入司法程序，民進黨還要這樣毫無下線。
王鴻薇說，聲援謝國樑一定要堅持下去，不要被這種惡質流氓的行為打倒，民進黨要繼續這樣在公眾版面上丟臉，要繼續秀下限，羞辱的不是謝國樑，是民進黨自己的格調，相信基隆市民都看得到，會還給市長一個公道。