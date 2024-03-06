訂房爆炸！Pokémon GO City Safari台南登場 黃偉哲：準備好了嗎
Pokémon GO City Safari 本周六將在台南登場，為期2天時間，屆時在台南將可捕捉「坐騎小羊」、「爆炸頭水牛」等多元系列的寶可夢，台南市長黃偉哲今（6）日也特別於社群平台宣傳，也歡迎來與寶可夢在城市內展開冒險外，也能參加台灣燈會和國際蘭展，「訓練家們準備好了嗎？」
記者陳威叡／台北報導
黃偉哲說，Pokémon GO City Safari首次在台灣舉辦就選在台南，自費參與活動的訓練家們，除了可在全台南捕捉「坐騎小羊」、「爆炸頭水牛」等多元系列的寶可夢外，還可到安平燈區、中西區、北區及東區、新化區、高鐵燈區、北門區、鹽水月津港區域捕抓戴著狩獵帽的伊布，已完成活動任務。
黃偉哲說明，除了City Safari，遊戲方今年也與市府合作推出30條官方路線，橫跨9個行政區域，只要完成一條路線，就可以在在遊戲中被授予盾牌獎勵，而前500名完成30條路線者，即可獲得加碼贈送的「魚頭君iCash2.0吊飾」，歡迎各位訓練家們透過這些路線，能夠徹底探索台南的景點。
此外還有限量的「皮卡丘遮陽帽」，黃偉哲說，周末上午10時至下午6時將在台南文創園區、藍曬圖、高鐵燈區（靠近美食市集B）、安平燈區（靠近i3服務站）發送。而台灣燈會和國際蘭展也歡迎各位訓練家的到來，到台南一邊賞燈賞蘭，一邊與寶可夢在城市內展開冒險。