打響台南建城400年名聲！台灣燈會千萬人次　網友「三刷」玩上癮

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相較以往其他縣市辦燈會總是在傍晚，台南的燈會活動從白天就有許多活動，吸引人潮湧入。例如台灣第一台燈會專用的自動駕駛車，就從上午開始讓民眾體驗AI駕車，也順便展示沙崙科學城發展的智慧科技。在下午也有親子社群間話題火熱的踩街活動，讓來自各縣市的陣頭、民俗舞蹈等學生團體接連演出，也邀請知名劇團操作機關巨偶上街，以及來自日本、柬埔寨的劇團與特技踩街。讓燈會地點在白天也像是大型遊樂園。
讓許多國際旅客慕名搭高鐵而來的，是台南會展中心舉辦的世界蘭展。這座會展中心是在2021年9月由台南市政府，並由黃偉哲市府團隊啟動演唱會等壓力測試。經過這兩年的經營，一年可舉辦3百多場各式會議與展覽，吸引120萬人次到訪，包括南部最大的自動化機械展、綠能產業都在這裡策展。所以獲得世界蘭花協會的青睞，把世界最知名的蘭展辦在台南，毫不令人意外，也預估能創造上百億的外銷訂單。
相較其他縣市年節活動，把周遭場館冷落在一旁，讓人潮白白經過展覽館或博物館，台南選擇將周遭場館納入，發揮觀光綜效。就連沙崙綠能科學城的綠能科技示範場域，也成為這次燈會的綠能燈區，國科會資安大樓、成大醫院也在燈會中設置玻璃展示屋，讓民眾知道中央政府在當地投入的研究成果。
有網友表示，自己已經「二刷」甚至「三刷」台灣燈會，除交通方便就在火車站和高鐵站旁以外，從早到晚都有各種主題活動，「連白天都很好拍」是許多人對這次燈會的評價。預估本次燈會將可突破1500萬人次，有望成為近年參訪最熱門的燈會，為台南建城400打響國內外名聲。