台灣找新移工國成焦點！印度女性學者發聲 坦言：部長言論不恰當
勞動部長許銘春近期接受網路媒體專訪時，指出因「膚色、飲食習慣相近」等原因引進印度移工，被公眾挨批失言。今（6）日許銘春前往立法院接受質詢，也多次被問及相關問題。印度在台女性學者在5日發文指出，「台灣勞動部長的評論是不可接受和不恰當的」。
國際中心賴正琳／綜合報導
印度學者胡莎娜（Sana Hashmi）在X平台上表示，台灣勞動部長的評論是不可接受和不恰當的，應該被避免，也稱這是對台灣外交部的「一記警鐘」，應努力提高台灣人對印度的認識，特別是在西方媒體為主要來源的情況下，台灣社會因缺乏對印度及其人民的認識，而帶有成見，台灣政府與大學應嚴肅看待這部份的人民教育。
胡莎娜也指出，台灣「有些部會」對台灣外交政策的優先事項，明顯缺乏認識，台灣政府應了解協調部會關係至關重要。
印度學者胡莎娜擁有新德里尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）的碩士與博士學位，主要研究領域為台灣對外關係、中國外交政策、新南向政策、台印關係、中國的領士爭議、印太議題、亞洲安全等，2020年胡莎娜博士獲選外交部獎助之外國學人，駐點於國立政治大學國際關係研究中心。她目前也是是日本的印度太平洋問題研究所（RIIPA） 的兼任研究人員，她的言論常見於國際新聞、電視台、書籍和論文。