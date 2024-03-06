國際金價飆破2140美元新高！該追高還是先獲利了結？專家投資教戰

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至於金價還會再創新高嗎？李其展說，有過新高就是多頭，只是金價衝上去後，收了一個下影線反壓，若接下來都能站穩在2040美元之上，可能會好一點，有望帶動新一波多方攻勢。
不過，李其展也提到，現在再進場成本就會高一點，即便創新高一定是多頭，也是最貴的時候，因此，投資也可能套在最高點，就像之前國際金價在2020年8月來到2073美元歷史新高，修正1年半，在俄烏戰爭發生才回到那價格，若買在高價，風險也是最大，除非覺得未來還會再漲，只是，他較不建議黃金長期波段投資，畢竟黃金沒有利息，像美元定存除價差之外，還有利息，黃金卻沒有，只能放著等價差回來，因此，這價格不建議買太多。
此外，相較黃金現貨買賣價差大，還有保存風險，要獲利不易，買黃金存摺、黃金ETF交易成本相對較低，甚至還可定期定額投資，用這方式投資黃金較安全，成本也較低，
至於金價衝上2140美元新高，是否要獲利了結？還是再等等？李其展表示，若是保守型投資人，覺得近期報酬比想像中快，他建議可以稍微獲利了結一部分，不用全部出脫，畢竟金價仍處於多頭，可採分批獲利了結一點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。