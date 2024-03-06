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國際金價飆破2140美元新高！該追高還是先獲利了結？專家投資教戰

▲國際金價飆上2140美元新高，此時還可追高嗎或先獲利了結？專家提出建議。（圖／記者顏真真攝）
▲國際金價飆上2140美元新高，此時還可追高嗎或先獲利了結？專家提出建議。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

國際金價飆破2140美元，創新高價，此時還能不能投資？要買黃金現貨還是黃金商品？已持有黃金部位的人，要不要先下車？還是再等等？外匯投資專家李其展今（6）日接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，相較黃金現貨，投資黃金存摺、黃金ETF等商品成本較低，只是現在進場成本相對較高，除非預期還會再漲，也不建議長期波段投資，畢竟黃金沒有利息，還有更好的投資選擇。至於該不該先下車？若覺得近期報酬比想像中快，可先獲利了結一部分。

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李其展指出，近期市場各種熱門商品都有強勁表現，美股、台股、比特幣與黃金都很強，國際金價也來到每盎司2141美元的新高價，從市場氣氛來看，也認為最糟的情況已過，美國PCE年增率持續下滑，預期升息循環已結束，接下來就是期待美國聯準會（Fed）降息，目前預期6月降息機率高，接下來就看今晚美國聯準會主席國會證詞或美非農就業數據是否會不好，有進一步提早降息機會，進一步推升比特幣、黃金往前衝。

至於金價還會再創新高嗎？李其展說，有過新高就是多頭，只是金價衝上去後，收了一個下影線反壓，若接下來都能站穩在2040美元之上，可能會好一點，有望帶動新一波多方攻勢。

不過，李其展也提到，現在再進場成本就會高一點，即便創新高一定是多頭，也是最貴的時候，因此，投資也可能套在最高點，就像之前國際金價在2020年8月來到2073美元歷史新高，修正1年半，在俄烏戰爭發生才回到那價格，若買在高價，風險也是最大，除非覺得未來還會再漲，只是，他較不建議黃金長期波段投資，畢竟黃金沒有利息，像美元定存除價差之外，還有利息，黃金卻沒有，只能放著等價差回來，因此，這價格不建議買太多。

此外，相較黃金現貨買賣價差大，還有保存風險，要獲利不易，買黃金存摺、黃金ETF交易成本相對較低，甚至還可定期定額投資，用這方式投資黃金較安全，成本也較低，

至於金價衝上2140美元新高，是否要獲利了結？還是再等等？李其展表示，若是保守型投資人，覺得近期報酬比想像中快，他建議可以稍微獲利了結一部分，不用全部出脫，畢竟金價仍處於多頭，可採分批獲利了結一點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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