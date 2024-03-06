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阮經天合體趙又廷！14年前《艋舺》太子幫團圓了　5小時萬人朝聖

▲黃鐙輝（左起）昨天在臉書上與鳳小岳、阮經天、趙又廷、蔡昌憲等人重現《艋舺》太子幫經典劇照，短短5小時就吸引超過萬人點讚，粉絲們也紛紛敲碗5人再度聯手合作。（圖／翻攝自黃鐙輝臉書）
▲黃鐙輝（左起）昨天在臉書上與鳳小岳、阮經天、趙又廷、蔡昌憲等人重現《艋舺》太子幫經典劇照，短短5小時就吸引超過萬人點讚，粉絲們也紛紛敲碗5人再度聯手合作。（圖／翻攝自黃鐙輝臉書）

記者張一笙／綜合報導

趙又廷結婚後長年定居北京，近期為了母親的70歲大壽返台，藝人黃鐙輝今（6）日在臉書上曬出合照，只見照片中他與鳳小岳、阮經天、趙又廷、蔡昌憲等人站一排，重現2010年電影《艋舺》太子幫組合。照片一出，粉絲們都十分驚喜，照片發出5小時就突破萬人按讚，還紛紛敲碗5人再合作拍一部電影。

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▲黃鐙輝重現電影《艋舺》劇照中太子幫的合照，讓粉絲們非常懷念。（圖／翻攝自黃鐙輝臉書）
▲黃鐙輝重現電影《艋舺》劇照中太子幫的合照，讓粉絲們非常懷念。（圖／翻攝自黃鐙輝臉書）
黃鐙輝今日凌晨在臉書上傳了他與鳳小岳、阮經天、趙又廷、蔡昌憲的合照，並放上《艋舺》的劇照做對比，5人一字排開重現電影中「太子幫」經典組合，不少粉絲看到後又驚又喜，紛紛感嘆「有這麼久了嗎！」、「全都是演技精湛的演員」、「再合作拍一部電影」、「五位一樣帥氣」、「《周處》讓阮經天看起來變可愛了」、「唯一不變的是身高」。

▲蔡昌憲的經典台詞，是不少劇迷年輕時的回憶。（圖／《艋舺》劇照）
▲蔡昌憲（右）的經典台詞，是不少劇迷年輕時的回憶。（圖／電影艋舺劇照）
黃鐙輝在臉書寫下：「從20幾歲到40好幾，歲月改變了一切，但變不了我們的愛。」5人的好感情在文章中表露無遺，黃鐙輝也在最後寫下當年蔡昌憲在劇中的經典台詞：「意義是三小？我只知道義氣！」讓不少粉絲都想起那個年少輕狂的時代。

▲黃鐙輝（左一）壯碩的身材及劇中反差的個性，在黑道電影中意外搞笑。（示意圖／電影艋舺劇照）
▲黃鐙輝（左一）壯碩的身材及劇中反差的個性，在黑道電影中意外搞笑。（圖／電影艋舺劇照）
「太子幫」5人各自人生都過得十分精彩，阮經天近期電影《周處除三害》風頭正盛，大陸票房已經突破人民幣1.5億元（約合台幣5.7億元）；趙又廷與中國女星高圓圓結婚後定居北京，近期一家三口被拍到為母親過70歲大壽返台；蔡昌憲的女兒「小菜心」也在1月底出生。忙碌的5人罕見合體，也讓粉絲們興奮地敲碗，希望能在大螢幕再度看到「太子幫」精湛演技。

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