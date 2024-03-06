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IU小巨蛋門票1分鐘賣完！70萬人搶2萬張　加場機率、清票時間來了

▲IU（李知恩）台北小巨蛋2萬張門票僅花1分鐘完售，同時在線搶購人數最高達70萬人。（圖／寬魚國際、ELF ASIA）
▲IU（李知恩）台北小巨蛋2萬張門票僅花1分鐘完售，同時在線搶購人數最高達70萬人。（圖／寬魚國際、ELF ASIA）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓歌手IU（李知恩）世界巡迴演出《2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN TAIPEI》將於4月6日晚間7點、4月7日下午5點在台北小巨蛋開唱，2場2萬張門票今（6）日下午1點準時開賣，啟售時間未到，售票網已出現當機現象，僅過1分鐘全數完售，同時在線人數為70萬人，《NOWnews今日新聞》詢問主辦單位加場可能性，「寬魚國際」表示：「目前不會加場。」

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▲IU台北演唱會門票全數完售。（圖／翻攝KKTIX）
▲IU台北演唱會門票全數完售。（圖／翻攝KKTIX）
IU台北小巨蛋的演唱會票價為6800元、5800元、3800元、3200元、800元，全場採實名制購買，2場總計2萬張門票，僅在1分鐘內搶購一空，主辦單位表示今晚7點會再清票，歌迷可把握最後搶票機會，而IU的小巨蛋演唱會售票，以google analytics 4的監控標準來說，搶購人數與時間已破KKTIX的紀錄。

主辦單位提醒，演唱會當日請購票粉絲務必攜帶「身分證」或「相關證明文件」以便入場查核，請勿將寶貴的個資提供給陌生人，以免遭有心人利用。若有退票或違反實名制購票所取消之票券，購票系統KKTIX會不定期釋出。

▲IU台北小巨蛋演唱會預計表演4小時，歌迷可好好期待。（圖／寬魚國際、ELF ASIA）
▲IU台北小巨蛋演唱會預計將表演4小時，歌迷可好好期待。（圖／寬魚國際、ELF ASIA）
IU擁有堅強的歌唱實力，成名曲包括《Good Day》、《You & I》、《Palette》、《Blueming》等；主演的戲劇同樣成績不俗，代表作有《月之戀人－步步驚心：麗》、《德魯納酒店》、《我的大叔》。隨著全新巡演即將起跑，第6張迷你專輯《The Winning》已於2月20日推出。

她的新專輯首波單曲〈Love wins all〉MV邀請BTS防彈少年團成員V跨刀合作，觀看數已累積5200萬次；〈Holssi〉MV也已推出，IU頂著突破以往風格的粉色短髮造型亮相，MV上線1天就破300萬點擊；第三波單曲〈Shh..〉MV則請到湯唯跨刀合作，這也是湯唯第1次演出MV，她表示很喜歡IU，相當欣賞對方的才華、個性和歌曲，所以能和IU合作感到幸福。

2017年至2019年，IU連續3年來台開唱，每場演出一票難求，這次睽違4年再度來台，她非常開心，也很期待與台灣粉絲見面。

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