IU小巨蛋門票1分鐘賣完！70萬人搶2萬張　加場機率、清票時間來了

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主辦單位提醒，演唱會當日請購票粉絲務必攜帶「身分證」或「相關證明文件」以便入場查核，請勿將寶貴的個資提供給陌生人，以免遭有心人利用。若有退票或違反實名制購票所取消之票券，購票系統KKTIX會不定期釋出。
IU擁有堅強的歌唱實力，成名曲包括《Good Day》、《You & I》、《Palette》、《Blueming》等；主演的戲劇同樣成績不俗，代表作有《月之戀人－步步驚心：麗》、《德魯納酒店》、《我的大叔》。隨著全新巡演即將起跑，第6張迷你專輯《The Winning》已於2月20日推出。
她的新專輯首波單曲〈Love wins all〉MV邀請BTS防彈少年團成員V跨刀合作，觀看數已累積5200萬次；〈Holssi〉MV也已推出，IU頂著突破以往風格的粉色短髮造型亮相，MV上線1天就破300萬點擊；第三波單曲〈Shh..〉MV則請到湯唯跨刀合作，這也是湯唯第1次演出MV，她表示很喜歡IU，相當欣賞對方的才華、個性和歌曲，所以能和IU合作感到幸福。
2017年至2019年，IU連續3年來台開唱，每場演出一票難求，這次睽違4年再度來台，她非常開心，也很期待與台灣粉絲見面。
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