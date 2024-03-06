數位身分證喊卡賠2.8億藍狂批！他曝：馬政府先推卻成政治鬥爭
數位身分證政策於2021年暫緩推動，預計恐賠償2.8億元，引發在野黨批評，除了國民黨主席朱立倫要求「追根究底究責」外，藍委徐巧芯、王鴻薇等人也要求當時做決策的時任行政院長賴清德負責。對此，一名內政部基層公務員透露，數位身分證其實是早在馬英九政府就決定，蔡政府接手後政策持續，並感嘆重大政策變成政治鬥爭工具，讓人看不下去。
記者陳佩君／台北報導
內政部在2016年著手數位身分證，賴清德於2017年9月就任行政院長，由於該政策引發資安疑慮，2019年時任行政院長蘇貞昌也緊急喊卡。一名內政部基層公務員透露，數位身分證早在馬英九政府就決定，當時被稱為「晶片身分證」，蔡政府接手後持續；該人士認為，國民黨當過執政黨不可能不知道自家政策，但慘到將重大政策當成政治鬥爭工具，「實在看不下去」。
內政部基層公務員回憶，2015年內政部即開始研擬將身分證結合自然人憑證功能，推出新式晶片身分證，時任內政部長陳威仁當時也多次對外公開宣布該計畫，新聞報導都找得到，「凡走過必留下痕跡，國民黨怎賴得掉」。
針對數位身分證喊卡後，全民可能賠償2.8億，該名公務員指出，原本要賠廠商10億，現在協調為2.8億元，「賠償誰都不樂見，但明明是馬英九決定的政策，朱立倫現在卻說要追根究柢究責，難道是要指責馬英九的政策錯誤嗎？」
他批評，該計畫原意是提供更便民服務，後因擔心侵犯隱私疑慮太高、社會沒有共識於是中止，藍營栽贓給賴清德，撇清馬政府所有責任太睜眼說瞎話。
此外，資安學者李忠憲昨接受廣播專訪也說，「不論是藍綠執政，數位身分證一直都在推行」，當時馬英九執政時期首推該政策，後被總統蔡英文、副總統賴清德擋下，那時候賠的錢比現在損失更多倍。