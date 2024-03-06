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東超／菲律賓進入「三月瘋」！四強韓國內戰受關注　原因很特別

▲曾經代表菲律賓男籃國家隊參加2022年國FIBA亞洲盃和2023年FIBA世界盃的25歲好手Rhenz Abando，現在就效力於安養赤紅火箭，這也讓這支韓國球隊受到菲律賓當地球迷的關注。（圖／取自東超官網）
▲曾經代表菲律賓男籃國家隊參加2022年國FIBA亞洲盃和2023年FIBA世界盃的25歲好手Rhenz Abando，現在就效力於安養赤紅火箭，這也讓這支韓國球隊受到菲律賓當地球迷的關注。（圖／取自東超官網）

特派記者黃建霖/菲律賓宿霧報導

EASL東亞超級聯賽即將在本周打響2023-2024賽季「東超終極四強戰」，菲律賓當地的籃球氛圍也已經被炒得相當熱烈，除了擁有林書豪在陣的P.League+新北國王隊受到關注之外，另外兩支打進東超四強的安養赤紅火箭以及首爾SK騎士也很受當地球迷歡迎，因為兩隊陣中均有菲律賓籍的洋將。菲律賓球迷和媒體很重視這次賽事，直稱這次的比賽是「東超版的三月瘋（March Madness）」。

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菲律賓人超愛籃球、視該項運動為國球，早已不是新聞，在去年杭州亞運上，他們自1962年後再次登頂、拿下隊史第5冠，舉國歡騰的畫面還歷歷在目。這次東超終極四強賽在菲律賓宿霧的拉普拉普市的「Hoops Dome」場館進行，菲律賓球迷自然十分期待，新北國王隊今天搭機抵達時還受到當地舞團的熱烈歡迎。

菲律賓球迷關注「韓國內戰］　菲律賓媒體稱這是：東超版三月瘋

這次四強戰新北國王將對上日本B聯盟的千葉噴射機，而另外兩支韓國隊伍安養赤紅火箭以及首爾SK騎士則將上演「韓國內戰」。相較於「台日大戰」，菲律賓國內對於後一場賽事似乎更為關注。

因為，曾經代表菲律賓男籃國家隊參加2022年國FIBA亞洲盃和2023年FIBA世界盃的25歲好手Rhenz Abando，現在就效力於安養赤紅火箭；而另一名24歲小將Juan Gomez de Liano則為首爾SK騎士打球。對於這次沒有國內籃賽球隊晉級東超四強的菲律賓球迷來說，很自然地將熱情轉嫁到了這兩人身上，當然也就愛屋及烏的關注了另外兩支韓國球隊。

有些可惜的是，Abando在3個月前受傷，目前狀態似乎並未處於100%健康，而Juan Gomez則是接受了手指手術，確定賽季報銷。不過這並不影響菲律賓本地人對於東超賽事的關注，當地媒體《The Manila Times》甚至稱本次賽事為「EASL版本的三月瘋」。

韓國KBL聯賽和東超的雙料衛冕冠軍安養赤紅火箭將在3月8日當地時間下午5點對決首爾SK騎士，新北國王則會在晚上8點和千葉噴射機對決。兩場終極四強戰的獲勝球隊將在周日舉行的決賽中相遇，冠軍將獲得100萬美元的獎金。

目前除千葉噴射機隊外，另外3支球隊均將於今日抵達菲律賓宿霧市，新北國王約是在中午12點左右到達，球員、教練和工作人員隨即上車前往飯店休息。

什麼是「三月瘋」？

三月瘋也稱為瘋狂三月，指得是美國NCAA大學一級錦標賽，每年共會有68支隊伍參賽，賽事採單淘汰制，刺激又能展現學生籃球的激情、熱血，很受球迷歡迎。甚至在冠軍賽當天，NBA還會停賽。

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