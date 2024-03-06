東超／菲律賓進入「三月瘋」！四強韓國內戰受關注　原因很特別

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菲律賓球迷關注「韓國內戰］ 菲律賓媒體稱這是：東超版三月瘋
這次四強戰新北國王將對上日本B聯盟的千葉噴射機，而另外兩支韓國隊伍安養赤紅火箭以及首爾SK騎士則將上演「韓國內戰」。相較於「台日大戰」，菲律賓國內對於後一場賽事似乎更為關注。
因為，曾經代表菲律賓男籃國家隊參加2022年國FIBA亞洲盃和2023年FIBA世界盃的25歲好手Rhenz Abando，現在就效力於安養赤紅火箭；而另一名24歲小將Juan Gomez de Liano則為首爾SK騎士打球。對於這次沒有國內籃賽球隊晉級東超四強的菲律賓球迷來說，很自然地將熱情轉嫁到了這兩人身上，當然也就愛屋及烏的關注了另外兩支韓國球隊。
有些可惜的是，Abando在3個月前受傷，目前狀態似乎並未處於100%健康，而Juan Gomez則是接受了手指手術，確定賽季報銷。不過這並不影響菲律賓本地人對於東超賽事的關注，當地媒體《The Manila Times》甚至稱本次賽事為「EASL版本的三月瘋」。
韓國KBL聯賽和東超的雙料衛冕冠軍安養赤紅火箭將在3月8日當地時間下午5點對決首爾SK騎士，新北國王則會在晚上8點和千葉噴射機對決。兩場終極四強戰的獲勝球隊將在周日舉行的決賽中相遇，冠軍將獲得100萬美元的獎金。
目前除千葉噴射機隊外，另外3支球隊均將於今日抵達菲律賓宿霧市，新北國王約是在中午12點左右到達，球員、教練和工作人員隨即上車前往飯店休息。
什麼是「三月瘋」？
三月瘋也稱為瘋狂三月，指得是美國NCAA大學一級錦標賽，每年共會有68支隊伍參賽，賽事採單淘汰制，刺激又能展現學生籃球的激情、熱血，很受球迷歡迎。甚至在冠軍賽當天，NBA還會停賽。
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