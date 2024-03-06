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全家福袋只賣到今天！「249元➝116元」殺紅眼出清：比買1送1便宜

▲全家龍年福袋倒數最一天！門市殺紅眼低於5折出清，每袋只要116元。（圖／翻攝自7-11全家 各超商新品資訊共享）
▲全家龍年福袋倒數最一天！門市殺紅眼低於5折出清，每袋只要116元。（圖／翻攝自7-11全家 各超商新品資訊共享）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家龍年福袋年後大出清！官方證實福袋只賣到3月6日23:59止，不過今年福袋買氣稍退，可以看到許多門市都還有大量庫存，因此近期也可以看到各店家出清優惠，從前幾日的買1送1、買福袋+10元送936ml鮮奶一瓶外，最後更殺紅眼直接低於5折，每袋只要116元即可入手，且最後關頭入手，還來得及登錄序號，參加頭獎賓士5台抽獎。

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全家「祥龍福袋」於元旦1月1日正式開賣，3月6日前登錄序號可參加頭獎賓士5台抽獎，官方向《NOWnews今日新聞》記者證實，福袋在3月6日抽獎截止後，也會同步下架停賣，因此今日為福袋最後一天販售日，不少店家直接殺紅眼出清。

全家新店慶民店，直接狂殺到5折以下，福袋原價249元，限時特價116元，相當於4.7折，不過全家回覆《NOWnews今日新聞》詢問表示，目前福袋官方活動僅有「APP 3000點+200元」加價購活動，其餘則是單店優惠，想要搶便宜福袋，可以多到門市碰碰運氣。也有網友回報，在「全家新莊樹成店」發現全家福袋買1送1；「全家遠百店」則是祭出買福袋加10元送936ml鮮奶一瓶，也就是合購價259元。

▲全家福袋倒數3天停賣！店家祭出買1送1超殺優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家福袋倒數1天停賣！店家祭出低於5折優惠、買1送1、加10元送鮮奶活動。（圖／記者鍾怡婷攝）
想要趁最後1天搶購全家龍年福袋，可以點選全家APP內的「地圖趣」→「夯品地圖」→「福袋」內的「2024年全家開運福袋」，就是原價249元的最基本款龍年福袋，可以一鍵秒查各店福袋庫存。

▲全家APP一鍵秒查各店福袋庫存。（圖／翻攝自APP）
▲全家APP一鍵秒查各店福袋庫存。（圖／翻攝自APP）
早就購買福袋以及趁著最後一波入手福袋的民眾，也別忘記在3月6日前登錄序號，可以參加頭獎賓士5台抽獎，且福袋打開也有馬上抽活動，《NOWnews》也整理列出「頭獎」至「普獎」的獎項提供參考，也許百萬豪車得主就是你！

🟡頭獎：THE NEW B-CLASS B180賓士車（5台）
🟡貳獎：1萬全盈+PAY儲值金（20組）
🟡參獎：10萬東南旅遊國內外旅遊金（2名）
🟡肆獎：Apple iPhone 15 128G（2名）
🟡伍獎：1萬長汎假期旅遊金（2名）
🟡陸獎：3,333枚LINE WEBTOON回饋型代幣（2名）
🟡柒獎：任天堂主機Nintendo Switch+寶可夢紫遊戲片（1名）
🟡捌獎：任天堂健身環大冒險（4名） 
🟡玖獎：全家獎專屬禮物（38,828名）
🟡普獎：蝦皮購物優惠券

▲全家福袋（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家福袋3月6日前登錄序號，可以參加頭獎賓士5台抽獎。（圖／記者鍾怡婷攝）

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