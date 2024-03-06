全家福袋只賣到今天！「249元➝116元」殺紅眼出清：比買1送1便宜

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全家新店慶民店，直接狂殺到5折以下，福袋原價249元，限時特價116元，相當於4.7折，不過全家回覆《NOWnews今日新聞》詢問表示，目前福袋官方活動僅有「APP 3000點+200元」加價購活動，其餘則是單店優惠，想要搶便宜福袋，可以多到門市碰碰運氣。也有網友回報，在「全家新莊樹成店」發現全家福袋買1送1；「全家遠百店」則是祭出買福袋加10元送936ml鮮奶一瓶，也就是合購價259元。
想要趁最後1天搶購全家龍年福袋，可以點選全家APP內的「地圖趣」→「夯品地圖」→「福袋」內的「2024年全家開運福袋」，就是原價249元的最基本款龍年福袋，可以一鍵秒查各店福袋庫存。
早就購買福袋以及趁著最後一波入手福袋的民眾，也別忘記在3月6日前登錄序號，可以參加頭獎賓士5台抽獎，且福袋打開也有馬上抽活動，《NOWnews》也整理列出「頭獎」至「普獎」的獎項提供參考，也許百萬豪車得主就是你！
🟡頭獎：THE NEW B-CLASS B180賓士車（5台）
🟡貳獎：1萬全盈+PAY儲值金（20組）
🟡參獎：10萬東南旅遊國內外旅遊金（2名）
🟡肆獎：Apple iPhone 15 128G（2名）
🟡伍獎：1萬長汎假期旅遊金（2名）
🟡陸獎：3,333枚LINE WEBTOON回饋型代幣（2名）
🟡柒獎：任天堂主機Nintendo Switch+寶可夢紫遊戲片（1名）
🟡捌獎：任天堂健身環大冒險（4名）
🟡玖獎：全家獎專屬禮物（38,828名）
🟡普獎：蝦皮購物優惠券