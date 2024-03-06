PS5《原神》啟動！同捆機組「3/13台灣上市」 售價、內容搶先看
《原神》啟動！台灣索尼互動娛樂（SIET）今（6）日宣布，將在2024年3月13日，在台灣及香港推出 PS5 主機《原神》禮包同捆組，售價為新台幣17580 元、港幣3780元，同捆組禮包中除了含有機台、控制器外，也會附帶《原神》角色的特別設計包裝盒，以及各式虛寶兌換碼。
記者張志浩／綜合報導
日前 PS5《原神》同捆組在中國率先發售後，Sony 也確定將在3月13日造福台灣粉絲，本次同捆組包含一台 PS5 主機（光碟版）和一個 DualSense 無線控制器，並採用特別設計包裝盒，主打《原神》粉絲最喜愛的楓丹角色，包括芙寧娜、那維萊特、娜維婭、林尼、琳妮特、菲米尼，還有派蒙和旅行者。
此外，為了《原神》玩家們，Sony 在本次 PS5《原神》同捆組中，也將附贈一組遊戲特典兌換碼，為提瓦特冒險提供資源。
🟡 PS5《原神》同捆組兌換碼內容
📍造型選項包（服裝選擇項目）一個
📍慶典名片（遊戲內玩家資料設計）一個
📍原石（遊戲內高級貨幣）800顆
📍英雄機智（經驗書）10本
📍摩拉（遊戲內資源）100 K
其中， PS5《原神》同捆組兌換碼中的「造型選項包」，可選一選項包含，甘雨 [玄玉瑶芳]、申鶴 [冷花幽露]、可莉 [琪花星燭]、神里綾華 [花時來信]、刻晴 [霓裾翩躚]、琴 [海風之夢]、凝光 [紗中幽蘭]、芭芭拉 [閃耀協奏]、凱亞 [帆影游風]、麗莎 [葉隱芳名]、菲謝爾 [極夜真夢]。
此外，《原神》開發團隊也表示，3月13日將有新版本上線，隨著4.5版本「鋩鋒錦間裁」的到來，玩家將收到來自蒙德的邀請前往支援當地的煉金藥劑產業。此外，遠近聞名的服裝設計師千織也會成為可玩角色。