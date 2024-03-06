上課「自由落體」虐貓引眾怒！補教老師致歉 北市教育局說話了
網路近日流傳一段影片，畫面上打上「來上物理課了」，竟是一名李姓補習班老師在課堂上抓著貓咪四肢，將其顛倒後，連續2次從高處放手，貓咪還為此哀號。影片一出引發撻伐，該名教師今（6）日凌晨發文道歉，並捐款5萬元流浪動物之家。對此，北市教育局表示，因其行為恐涉及違反《動物保護法》，已業移請動物保護處查處，也將責請補習班善盡管理之責。
記者呂炯昌/綜合報導
虐貓影片一出立即引發撻伐，有網友說，「太可惡了。教育何在。教壞小孩」、「應該要向這家補習班抗議，為人師表，是這樣教學生的喔」、「我可以去把他手腳綁起來丟嗎。看的讓人很火大也」。
北市教育局回應指出，有關補習班教師教學涉有傷害動物，因其行為恐涉及違反「動物保護法」，已業移請動物保護處查處，也將責請補習班善盡管理之責，安排適合之教學方式，避免違反相關法令。
北市動保處表示，若確認動物無受傷，本處第一時間會進行勸導，若再次違法將會立即開罰。動保處將進行訪查，並送動物就醫確認有無受傷，後續會進行追蹤及訪談。
該名教師在凌晨發文致歉，並捐款5萬元流浪動物之家。他表示，自己在課堂上拿貓咪做「角動量守恆實驗」的影片造成社會大眾對「來福」的安全與狀況感到擔憂，在此鄭重道歉。