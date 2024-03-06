高虹安涉貪開庭！3助理光碟勘驗完畢 律師：有利證詞檢皆未記載
新竹市長高虹安日前因涉嫌詐領助理費遭起訴，台北地院去年起陸續傳喚4名助理，並規劃從今（6）日起至5月間密集開庭，希望能在5月29日辯論終結；今天勘驗同案被告，4名前助理於檢方偵訊時的錄音、錄影光碟與筆錄；高虹安庭訊後表示，針對她恐因爲密集開庭將荒廢市政的疑慮，強調自己會「1天當2天用」，絕不會因為開庭就受影響。
記者孫唯容／綜合報導
今天開庭高虹安由新竹市府前發言人徐千晴仍陪同出庭，4名同案被起訴的前助理，「公衛文」王郁文、前辦公室主任陳奐宇、前行政主任「小兔」黃惠玟、前法務主任陳昱愷也都在律師陪同下出庭，網紅四叉貓也現身聽庭。
本次庭訊主要勘驗4名前助理們於檢方偵辦期間，接受檢察官偵訊時的錄音錄影內容是否有斷點，或是與筆錄紀載不符之處。今天王郁文、陳奐宇、陳昱愷的部分皆勘驗完畢，皆未有表示意見。
據了解，下次開庭，將繼續勘驗黃惠玟的偵訊光碟，還有王郁文聲請勘驗「消失16分鐘」的錄音影光碟等部分。
高虹安委任律師王世華強調，感謝法官用心準備，整個勘驗過程都很順利，不過由此次的勘驗，可以發現檢察官或調查站在做筆錄時，對利於高虹安的相關證人證述，都刻意沒有記載，也以錯誤或不當的前提訊問相關證人，不同於檢察官所述，所有證人都有認罪情形。