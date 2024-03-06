iPhone充電整晚！Apple出面示警　專家曝正確充法：延長電池壽命

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根據英國媒體《UNILAD》報導，蘋果公司在官方網站「iPhone的重要安全資訊」中提到，許多人習慣在睡覺時替手機充電，但當iPhone整晚充電且被遮蓋時，可能因為無法通風而導致內部損壞。
因此蘋果公司也呼籲iPhone用戶，睡覺要避免壓住充電線或轉接頭，也不要讓羽絨被或枕頭蓋著手機，避免危險；此外當充電線連接到電源時，也要小心皮膚長時間接觸充電產品，否則可能會損壞充電線，甚至導致人體不適、受傷，
蘋果公司建議，iPhone在充電時，應把手機、轉接頭及任何無線充電器置於通風良好的環境，並盡可能地注意充電產品的熱度，若身體狀況難以感知熱度，更要特別提高警覺，同時也要遠離熱源。
消防員示警：手機充電整晚有危險
過去就曾有消防員在TikTok上，提醒網友們「手機充電整晚的危險性」，他表示就連原廠充電線都有可能引發火災，而當充電線開始燃燒時，人們在睡眠狀態通常無法察覺到異味，也不會第一時間注意到火勢，就容易讓自己與住家陷入危險。
iPhone電量維持「這區間」提高電池壽命
澳洲昆士蘭大學訊息與通信技術副教授瑞提許（Ritesh Chugh）曾提到，手機整晚充電是「沒有必要的」，因為長時間對手機充電的話，會對鋰電池產生影響，讓電池的壽命嚴重降低。他建議手機正確充法是「蘋果的iPhone可以避免充電超過80%，而三星則是可以將充電限制在85%」。
科技博主《原來如此bot》則分享過，手機充到100%，電池確實會發生某些反應，如果非常在意電池健康的人，那就建議將電池電量維持在30至80%循環，最多充到90%就拔掉，這是延長電池壽命最佳方法。而真正破壞電池的用法，則是讓手機電池耗盡自動關機，那才是對手機損害最大的。