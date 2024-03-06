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iPhone充電整晚！Apple出面示警　專家曝正確充法：延長電池壽命

▲許多人習慣睡覺前將手機充電，一充就是整晚，雖然方便卻隱藏不少危機。（示意圖／NOWnews資料照）
▲許多人習慣睡覺前將手機充電，一充就是整晚，雖然方便卻隱藏不少危機。（示意圖／NOWnews資料照）

記者賴禹妡／綜合報導

現代幾乎每人都擁有一支手機，不僅可以聯絡親朋好友，更是日常生活小幫手。而許多人習慣睡覺前將手機充電，一充就是整晚，雖然方便卻隱藏不少危機，蘋果公司（Apple）近日就特別呼籲iPhone用戶，若要將手機充電整晚，要避免身體長時間接觸充電線與轉接頭，且手機需放置在通風良好的位置。此外，過去也曾有專家建議，不要讓iPhone充電整晚，建議將電量維持在30至80%循環。 

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蘋果公司警告「iPhone充電整晚需注意5重點」

根據英國媒體《UNILAD》報導，蘋果公司在官方網站「iPhone的重要安全資訊」中提到，許多人習慣在睡覺時替手機充電，但當iPhone整晚充電且被遮蓋時，可能因為無法通風而導致內部損壞。 

因此蘋果公司也呼籲iPhone用戶，睡覺要避免壓住充電線或轉接頭，也不要讓羽絨被或枕頭蓋著手機，避免危險；此外當充電線連接到電源時，也要小心皮膚長時間接觸充電產品，否則可能會損壞充電線，甚至導致人體不適、受傷， 

蘋果公司建議，iPhone在充電時，應把手機、轉接頭及任何無線充電器置於通風良好的環境，並盡可能地注意充電產品的熱度，若身體狀況難以感知熱度，更要特別提高警覺，同時也要遠離熱源。 

▲（示意圖／Pixabay）
▲蘋果公司呼籲iPhone用戶，睡覺要避免壓住充電線或轉接頭，也不要讓羽絨被或枕頭蓋著手機，避免危險。（示意圖／Pixabay）
消防員示警：手機充電整晚有危險

過去就曾有消防員在TikTok上，提醒網友們「手機充電整晚的危險性」，他表示就連原廠充電線都有可能引發火災，而當充電線開始燃燒時，人們在睡眠狀態通常無法察覺到異味，也不會第一時間注意到火勢，就容易讓自己與住家陷入危險。 

iPhone電量維持「這區間」提高電池壽命  

澳洲昆士蘭大學訊息與通信技術副教授瑞提許（Ritesh Chugh）曾提到，手機整晚充電是「沒有必要的」，因為長時間對手機充電的話，會對鋰電池產生影響，讓電池的壽命嚴重降低。他建議手機正確充法是「蘋果的iPhone可以避免充電超過80%，而三星則是可以將充電限制在85%」。 

科技博主《原來如此bot》則分享過，手機充到100%，電池確實會發生某些反應，如果非常在意電池健康的人，那就建議將電池電量維持在30至80%循環，最多充到90%就拔掉，這是延長電池壽命最佳方法。而真正破壞電池的用法，則是讓手機電池耗盡自動關機，那才是對手機損害最大的。 

▲手機充電。（示意圖／Pexels）
▲專家建議將手機電池電量維持在30至80%循環，最多充到90%就拔掉，這是延長電池壽命最佳方法。（示意圖／Pexels）

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