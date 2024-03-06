進口「蘇丹紅辣椒粉」！3公司共遭罰506萬 食藥署：最重再罰2億
含致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉風暴擴大，目前涉案的保欣企業由新北市衛生局裁罰200萬，津棧國際貿易和佳廣國際貿易由高雄市衛生局裁處306萬元，共計遭處506萬，食藥署副署長林金富表示，3公司已移送檢調，若法院未判刑責，仍可做後續行政裁罰，依食安法規定，最重將裁處2億元罰鍰。
記者林莞茜／綜合報導
保欣企業有限公司從中國河南省進口辣椒粉，遭食藥署檢出含有俗稱「蘇丹紅」的蘇丹色素三號，本（3）月1日，新北市地檢署指揮新北市刑警大隊，搜索保欣企業有限公司，衛生局已責令保欣公司立即通知下游業者停止販售並移請下游業者所轄衛生局後續追查，共7批辣椒粉原料經抽驗檢出含有蘇丹色素，新北市衛生局依食安法裁罰200萬元。
津棧國際貿易有限公司及佳廣國際貿易有限公司，經查實際營業地址相同，輸入中國「KAVIN SHIPPING LTD」辣椒粉，8批檢出含有蘇丹色素，共3萬4414公斤，已流向新北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市等7縣市，目前下架回收116.85公斤，工廠內則查封違規產品共3萬2739公斤，高市衛生局也依法對兩家公司共開罰306萬元。
據了解，這三家公司目前都已移送新北地檢署、高雄地檢署進行偵辦，林金富表示，後續若刑責未獲不起訴，衛生局不除依食安法裁處6萬至2億元之行政裁罰。