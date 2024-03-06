氣溫大怒神式暴跌！一個台灣兩個世界 南北「中午溫差」高達15度
今（6）日鋒面抵達、強烈冷氣團南下，北台灣氣溫從白天開始就明顯下滑，和昨（5）日相比，白天高溫下滑幅度達到攝氏15度左右，且中南部地區因為地形阻隔，今天下午開始才會慢慢降溫，因此中午時段，南北台灣溫差竟也來到攝氏15度，根本是「1個台灣2個世界」，中央氣象署提醒，明（7）日全台都是濕冷的天氣，外出務必攜帶雨具、做好保暖。
記者張志浩／綜合報導
據氣象屬觀測資料顯示，今天中午12點，苗栗以北受到冷空氣影響，氣溫都已經下滑到攝氏14至15度，而在台中以南地區，氣溫雖然比昨日還低，但仍有攝氏26至30度的水準，南北溫差達攝氏15度，原因在於鋒面、冷空氣南下過程中，先抵達北台灣，北部雲量較多，白天氣溫低，中南部下午至晚間也會明顯降溫，入夜剩下攝氏12至14度。
氣象署說明，明天冷氣團影響範圍擴大至全台，北部、宜蘭寒冷，氣溫只在攝氏10至14度之間，中南部、花東攝氏14至20度；週五、週六（3/8、3/9）將是本週最冷的時段，各地低溫，北部、宜蘭、金門攝氏10至11度，中部、花蓮攝氏13至14度，南部、台東、澎湖攝氏14至16度。北部、宜蘭、花蓮白天高溫也只有攝氏13至15度。
降雨方面，今明兩天雨勢最明顯，北台灣降雨時間較長，容易有短暫陣雨甚至雷雨，其它地區預計在下半天都將轉有局部短暫雨，週五、週六降雨區域縮減，北部、東半部及中南部山區仍然雲多、有局部短暫雨，週五晚上開始，如果水氣、氣溫條件配合，3500公尺以上山區可能有局部結冰、降雪機率。