足球／高雄先鋒女足劍指冠軍！最強前鋒曾淑娥加盟　添5名生力軍

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另外，為加強鋒線人手，簽下曾到美國華盛頓州立大學就讀，遠赴阿爾巴尼亞的維拉斯尼亞俱樂部，幫助俱樂部完成聯賽7連霸並取得歐聯資格的韋婉婷，還有上季效力FC大阪女子隊的平田KOKORO。
除了外援球星，更有史上最強前鋒曾淑娥，她將披上ATTACKERS先鋒女足球衣，出戰本季木蘭女足聯賽。不僅大幅強化球隊實力，她更可以帶給年輕球員觀念與刺激，高雄先鋒陣容更勝以往。
「年輕球員就是需要不同的衝擊，整支球隊才能不斷成長。」教練陳毅維表示，曾淑娥於足壇的表現和經歷，正是高雄先鋒目前最迫切需要的第一人選。
從陽信女足到先鋒女足，球衣、隊徽煥然一新，LOGO更具有濃濃高雄色彩，吉祥物黃鸝是珍貴稀有保育物種，高雄更成為全臺黃鸝族群數最多城市，下方的兩座山分別為半屏山、壽山，意旨飛向巔峰，中間南方之星，守護高雄港都，盾牌象徵抵抗力與戰鬥力100，讓高雄從「宜居」變成「運動員移居」的城市，打通高雄的運動脈絡。
柏文健康事業期待在高雄市府支持下，舉辦更多國際賽事，邀請國外優秀足球職業球隊，到楠梓球場切磋交流球技，迎向台足下一個輝煌足球年。
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