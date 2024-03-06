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足球／高雄先鋒女足劍指冠軍！最強前鋒曾淑娥加盟　添5名生力軍

▲高雄先鋒女足新添5名生力軍，下排左起為曾淑娥、韋婉婷，上排三木良美、Melanie Hoekstra、平田こころ。（圖／健身工廠提供）
▲高雄先鋒女足新添5名生力軍，下排左起為曾淑娥、韋婉婷，上排三木良美、Melanie Hoekstra、平田こころ。（圖／健身工廠提供）

記者路皓惟/綜合報導

經歷連續三年居於木蘭聯賽季軍位置後，高雄ATTACKERS先鋒女足在2024年積極進行隊伍補強，從國際到本土，全方位提升實力，全力衝刺木蘭女足聯賽冠軍。今年球隊迎來包括日本球員KOKORO、三木良美，以及香港籍的韋婉婷，加上在加拿大成長的柬埔寨國腳Melanie Hoekstra和秘密武器曾淑娥，組成新賽季強大的陣容。

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新球季若林美里、塚本奈緒續留，補強了平田こころ（KOKORO）、三木良美兩名日本球員，守門員三木良美來自市原千葉青訓U18梯隊。三木成年後，曾效力愛媛FC女子隊，曾到澳洲第二級聯賽挑戰。總教練豬口武志表示，先鋒女足加入三木良美這位門將將無後顧無憂，前、中場更敢拚命進攻。

另外，為加強鋒線人手，簽下曾到美國華盛頓州立大學就讀，遠赴阿爾巴尼亞的維拉斯尼亞俱樂部，幫助俱樂部完成聯賽7連霸並取得歐聯資格的韋婉婷，還有上季效力FC大阪女子隊的平田KOKORO。

▲高雄先鋒女足球員全體於楠梓球場練球展現高昂士氣。（圖／健身工廠提供）
▲高雄先鋒女足球員全體於楠梓球場練球展現高昂士氣。（圖／健身工廠提供）
除了外援球星，更有史上最強前鋒曾淑娥，她將披上ATTACKERS先鋒女足球衣，出戰本季木蘭女足聯賽。不僅大幅強化球隊實力，她更可以帶給年輕球員觀念與刺激，高雄先鋒陣容更勝以往。

「年輕球員就是需要不同的衝擊，整支球隊才能不斷成長。」教練陳毅維表示，曾淑娥於足壇的表現和經歷，正是高雄先鋒目前最迫切需要的第一人選。

從陽信女足到先鋒女足，球衣、隊徽煥然一新，LOGO更具有濃濃高雄色彩，吉祥物黃鸝是珍貴稀有保育物種，高雄更成為全臺黃鸝族群數最多城市，下方的兩座山分別為半屏山、壽山，意旨飛向巔峰，中間南方之星，守護高雄港都，盾牌象徵抵抗力與戰鬥力100，讓高雄從「宜居」變成「運動員移居」的城市，打通高雄的運動脈絡。

柏文健康事業期待在高雄市府支持下，舉辦更多國際賽事，邀請國外優秀足球職業球隊，到楠梓球場切磋交流球技，迎向台足下一個輝煌足球年。

▲高雄先鋒女足總教練豬口武志(左一)率領若林美里(左二)一干女將，在楠梓足球場上踢出新頁。（圖／健身工廠提供）
▲高雄先鋒女足總教練豬口武志(左一)率領若林美里(左二)一干女將，在楠梓足球場上踢出新頁。（圖／健身工廠提供）
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