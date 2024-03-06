全台藥師缺爆！醫院祭「日薪5600元」搶人　內幕曝光：沒這麼好賺

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近期有醫院祭出「時薪700元」驚人待遇，要招募兼職「藥師」人才數名，徵才內容寫道薪資「每小時700元」，執登津貼為2萬元整，上班時間則是周一至周六，班別有10點至14點、夜診18點至22點。
假設有兼職藥師一天上滿上午診以及夜診，一天就可進帳「日薪5600元」，若單月上滿22天，再加上執登津貼，月薪竟能上看14萬3200元。
醫院出招兼職「兩頭班」！高時薪也難吸引人才
雖然醫院祭出高薪要搶「藥師」人才，但對於業界人士來說，卻仍然誘因不足。仔細看徵才內容會發現，上班時間10點至14點，以及夜診的18點至22點，通常都是醫院病患最多的時段，而且中間還卡到用餐時間，再加上這樣的模式類似於餐飲業常見的「兩頭班」，若上滿兩個班別，幾乎有12小時的時間都被卡死，中間4小時空檔也很難做自己的事情。
因此這個徵才文出爐後，業界人士紛紛認為「這兩個時段都是最忙的時間點，這700元時薪，其實沒這麼好賺」、「 兩頭班卡住整天，生活、工作都沒有了品質，很難留住人」、「12點到下午2點這期間忙爆了，這樣找人真的是精打細算」。
台灣藥師人才缺不缺？業界有話要說
目前全台藥局已經突破1萬5百多間，甚至已經比全台7-11還要多，同條街上常出現好幾間藥局比鄰開設，讓藥師成為最就職市場上最搶手的人才。藥師的薪水也在激烈的競爭下水漲船高，導致難以提升大幅待遇的部分醫院，也出現藥師荒，也讓領藥排隊人龍越發常見，更有已快要到退休年齡的藥師，還收到其他地方的面試邀請。
對台灣出現藥師人才荒的現況，也讓藥師群版主曹文興有感而發：「藥師人力不缺，但是缺的是好的藥師薪資福利跟好的藥師工作環境」。