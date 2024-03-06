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JYP娛樂宣布「暫時放棄NMIXX的Bae」　粉絲得知真相笑喊：真期待

▲JYP娛樂今天突然宣布「暫時放棄NMIXX的Bae」，粉絲們得知真相後紛紛笑喊：「真期待！」 （圖／翻攝自NMIXX X）
▲JYP娛樂今天突然宣布「暫時放棄NMIXX的Bae」，粉絲們得知真相後紛紛笑喊：「真期待！」 （圖／翻攝自NMIXX X）

記者張一笙／綜合報導

南韓人氣女團TWICE成員周子瑜所屬經紀公司JYP娛樂，今（6）日發布老闆朴軫永的影片，朴軫永出乎意料地宣布將「暫時放棄NMIXX的Bae」，讓不少粉絲十分驚訝。但粉絲們看完影片了解真相後，紛紛笑喊：「有夠期待！」

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▲JYP娛樂老闆朴軫永配合演出，宣布「暫時放棄NMIXX的Bae」，實則幫Bae宣傳由她主持的個人綜藝。（圖／翻攝自ASAP STUDIO YouTube）
▲JYP娛樂老闆朴軫永配合演出，宣布「暫時放棄NMIXX的Bae」，實則幫Bae宣傳由她主持的個人綜藝。（圖／翻攝自ASAP STUDIO YouTube）
原來，JYP娛樂旗下周子瑜的師妹團NMIXX成員Bae近期開設個人綜藝，將獨自主持新的真人秀節目，經紀公司為了宣傳旗下藝人的新節目，不惜將老闆一同拖下水配合演出，粉絲們得知真相後都感到十分興奮和支持。

▲朴軫永在影片中，希望Bae能在自己的新節目中，盡情發揮自己的才能。（圖／翻攝自NMIXX X）
▲朴軫永在影片中，希望Bae能在自己的新節目中，盡情發揮自己的才能。（圖／翻攝自NMIXX X）
朴軫永表示，做出這項決定是為了讓Bae在偶像世界之外自由地探索自己的才華：「希望她能夠盡情地展示自己的才華。」朴軫永在影片中笑著表示：「Bae那無法壓抑的才華，從現在開始可以盡情地散發出來了。」

▲Bae雖然喜歡唱歌跳舞，但她出道前的夢想是成為一名演員。（圖／翻攝自NMIXX X）
▲Bae雖然喜歡唱歌跳舞，但她出道前的夢想是成為一名演員。（圖／翻攝自NMIXX X）
話鋒一轉，朴軫永看著鏡頭故意邪邪一笑：「呃！還在拍嗎？」並發自內心地說：「Bae啊！既然都這樣了，那就把想做的都做了吧，但是實際去做的話，絕對跟妳想的不一樣。」影片中的朴軫永看起來對拍攝內容既好氣又好笑。

▲Bae精湛的演技及與生俱來的搞笑天賦，搭配甜美臉蛋營造出的反差感，讓她吸引許多的粉絲。（圖／翻攝自NMIXX X）
▲Bae精湛的演技及與生俱來的搞笑天賦，搭配甜美臉蛋營造出的反差感，讓她吸引許多的粉絲。（圖／翻攝自NMIXX X）
事實上，Bae出道前雖然喜歡唱歌跳舞，但她真正的夢想是成為一名演員，直到2017年在回家路上被JYP娛樂的星探發掘才成為練習生，成為子瑜的師妹。2021年她的一支翻跳舞蹈影片公開後，人氣瞬間爆紅，順利以NMIXX女團正式成員出道。Bae也時常在NMIXX的團綜中發揮自己的演戲才能，精湛的演技及與生俱來的搞笑天賦，搭配甜美臉蛋營造出的反差感，讓她吸引龐大的粉絲。正因如此，朴軫永也才甘願配合演出假裝開除Bae，實則為她的新節目作宣傳。

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